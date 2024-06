Apple presentará su nuevo altavoz portátil Beats la próxima semana

La compañía californiana no ha sido muy activa en el mercado de los altavoces Bluetooth en los últimos años desde luego, los HomePod no se pueden considerar como tal, y por tanto los únicos ejemplos que sí podemos considerar así, serían los Beats Pill que ha lanzado a lo largo de la década pasada. Pero desde 2022 no existe un modelo en el mercado por parte de Beats,y parece que estamos a punto de conocerlo. La firma de Apple ha hecho ahora una publicación bastante reveladora sobre el futuro de su próximo altavoz, que se presentaría la semana que viene.

¿Cuándo se presentará el nuevo Beats Pill?

Pues bien, según la publicación de Apple, el nuevo altavoz se presentará el próximo 25 de junio. Ya que en ese mismo post de Instagram, podemos leer un breve mensaje donde leemos 6/25, que obviamente se refiere a una fecha concreta, la que os hemos detallado. Además, todo viene acompañado de un vídeo promocional donde Lebron James presume de los nuevos altavoces Bluetooth de Beats.

Los Beats Studio Pro | Beats

Un altavoz con forma de píldora

De ahí viene su denominación Pill, de un aspecto que desde luego es bastante similar al de multitud de pastillas, con unas líneas ovaladas y alargadas que lo hacen muy cómodo de transportar gracias a su cordón de transporte. Este altavoz lo hemos visto desde hace varias semanas en manos de diferentes celebridades, que ya han podido disfrutar del altavoz, imaginamos que no solo para probarlo, sino para generar también bastante expectación a su alrededor.

Este nuevo modelo no ha desvelado muchos detalles hasta ahora, pero la realidad es que podemos esperar de el un rendimiento de altavoz Bluetooth de alta gama. Siendo el único de estas características en la gama de Apple, es evidente que será un dispositivo de nivel, que no será barato, y más si tenemos en cuenta las celebridades que ya han apostado por él públicamente.

Actualmente Apple cuenta con los HomePod y HomePod Mini, dos altavoces que aunque son Bluetooth, no cuentan con la principal característica de este tipo de dispositivos, una batería recargable. Algo con lo que sí contará el nuevo Beats Pill, y que nos dará máxima libertad para poder seguir escuchando música allá donde vayamos. Detalles que podemos esperar de él, lógicamente un buen soporte de AirPlay, aunque será compatible con cualquier otro dispositivo Bluetooth.

Y obviamente una calidad de sonido para competir con los modelos más exigentes de sus rivales, como pueden ser Bose o Sonos. Una posibilidad es la de que cuente con compatibilidad para audio de alta resolución, es algo que no hay que descartar en absoluto, y que hoy en día es algo cada vez más habitual sobre todo en los altavoces de cierto nivel, como se espera de este. Saldremos de dudas la próxima semana, y esperemos que el precio acompañe. Algo alrededor de los 150 o 200 euros no sería nada descabellado para un altavoz como este, con el aval de las celebrities más tendentes. De momento, algo similar por parte de Apple, no está ni tan siquiera en el horizonte.