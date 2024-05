El nuevo altavoz Bluetooth de Beats se filtra con más batería y localización inteligente

Hace unos días os contábamos que Beats estaba cerca de lanzar un nuevo altavoz Bluetooth, el primero después de mucho tiempo. Algo que se sabia porque algunas celebridades se habían dejado ver ya con este nuevo altavoz, lo que significa que está disponible para ser lanzado al mercado. Ahora se filtran nuevos detalles, que nos desvelan cómo será este nuevo altavoz, y qué será lo que nos va a ofrecer en el momento de su lanzamiento. Desde luego hay algunas mejoras bastante interesantes que pueden convencer a muchos.

Lo que se sabe del altavoz de Beats

Este altavoz Bluetooth con forma de píldora llegaría dentro de muy poco con unas características renovadas. Ahora diferentes fuentes, como 9to5Google o The Verge han desvelado algunas de las características más importantes de este futuro altavoz inteligente. Uno de ellos tiene que ver con uno de los aspectos más importantes de todo altavoz. Ya que contará con una autonomía de nada menos que 24 horas con una sola carga completa.

Además, sería resistente al agua y al polvo con una de las grandes certificaciones al alcance de cualquier dispositivo inteligente. Otros datos relacionados con este nuevo altavoz, es la nueva conectividad Bluetooth 5.3, que, si bien no es la más moderna, sí que es una de las más recientes en este estándar. La conectividad será otra de las características destacadas, ya que se acaba con el conector Lightning o el USB tipo A, y se pasa a un conector USB tipo C.

Además, este altavoz llegaría con una función esencial dentro de todo el ecosistema de productos de Apple. Ya que ahora sabemos que será compatible con Find My, lo que quiere decir que será posible encontrar el dispositivo cuando este se encuentre lejos de nosotros, gracias a la red de redes con la que cuenta el fabricante californiano. El nuevo altavoz además contaría con una correa desmontable, perfecta para poder transportar cómodamente este altavoz, colgado de nuestra muñeca.

El altavoz se ha dejado ver en las manos del jugador de baloncesto Lebron James o el piloto de F1 Daniel Ricciardo. Por lo que es evidente que su lanzamiento se encuentra ya a la vuelta de la esquina, y debería ser una realidad en cuestión de días o semanas. Quién sabe si se estrenaría en el WWDC de Apple, que se celebrará a comienzos de junio, algo que no parece probable porque Beats suele tener sus propios tiempos de lanzamientos.

Se trata del primer altavoz Bluetooth de Beats en varios años, así que parece que Apple quiere recuperar este nicho del mercado, que como sabéis no satisface con dispositivos de su marca, ya que los HomePod no son altavoces portátiles como en este caso. Es de esperar que este altavoz llegue en varios colores, donde no faltará sin duda el clásico rojo que ha acompañado siempre a la marca. Veremos finalmente su precio, que debería moverse entre los 100 y 150 euros.