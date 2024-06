Apple desvela el precio de sus Vision Pro en Europa, donde se estrenan este mes

Hace un año que conocíamos precisamente en la anterior edición del WWDC, las nuevas gafas Vision Pro y su nuevo sistema operativo Vision OS, de que ayer conocimos su segunda versión. Unas gafas que no han estado exentas de polémica en este tiempo, tras ver cómo su precio estaba muy por encima de lo que muchos podíamos esperar. Esto ha sido un lastre evidente en sus ventas, que no han sido las que esperaban los californianos en su lanzamiento. De ahí que por fin hayan tomado la decisión de lanzar estas nuevas gafas fuera de Estados Unidos, habiendo anunciado oficialmente su disponibilidad en varios países europeos.

Precio y disponibilidad

Ahora por fin conocemos cuál es el precio de las Vision Pro en Europa, y es que, si ya de por sí nos parecían caras en Estados Unidos, en Europa esta sensación se dispara, ya que el precio del que parten en nuestro continente es de nada menos que 3.999 euros, frente a los 3.499 euros que cuestan en Estados Unidos. Las gafas estarán disponibles para reservar desde el próximo 28 de junio en varios países, como son Alemania, Australia, Canadá, China continental, Francia, Hong Kong, Japón, Reino Unido y Singapur.

Las Apple Vision Pro están más cerca que nunca. ¿Cuándo llegarán al mercado? | Apple

Por tanto, en nuestro continente podremos comprarlas en tres países, y las tendremos aquí al lado, en Francia. Desde luego no parece que vaya a ser un dispositivo de masas, ni mucho menos. Y mucho nos tememos que será uno de los gadgets preferidos de muchos ricos y famosos, y por qué no, de muchos influencers que le sacarán partido a este precio tan elevado a base de muchos contenidos. Pero entre consumidores normales y corrientes, parece que la difusión de estas gafas va a ser muy limitada por el enorme impacto económico que tendrá e su bolsillo.

Y por algo si cabe más importante, por la limitada funcionalidad de estas gafas para el común de los mortales. No decimos que no cuenten con una tecnología extraordinaria de realidad virtual y mixta, pero a día de hoy tan siquiera las soluciones más baratas han obtenido el título de imprescindible en nuestros hogares o incluso a nivel profesional. Así que, con este precio desorbitado, que puede triplicar al del iPhone mejor equipado, no le auguramos un mejor futuro que el pasado que ha cosechado ya en Estados Unidos.

Como sabéis, muchos analistas, al menos los más cercanos a Apple, han anticipado que en los planes de Apple hay nuevas gafas Vision, pero con un precio más asequible, quizás de un tercio, y con mucha menos tecnología punta. Seguramente el nuevo modelo prescinda de Eyesight, la tecnología que permite ver y que te vean bajo demanda, que quizás es el aspecto más llamativo y personal de la marca. Las Vision Pro deben competir en un mercado que de momento es muy pequeño, y alejado de las ventas más masivas, aunque también limitadas, de productos más consolidados en el mercado, como son las Meta Quest, que se han ganado ya un hueco en millones de hogares de todo el mundo.