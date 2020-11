Apple convoca una nueva Keynote para este mes ¿Qué lanzamientos podemos esperar?

A pesar de la pandemia que estamos atravesando sobre todo en Europa y en Estados Unidos, Apple está teniendo un 2020 cargado de trabajo presentando sus novedades. Si en el mes de abril conocíamos nuevos iPad Pro y el iPhone SE 2020, a la vuelta del verano hemos conocido los nuevos Apple Watch o más iPad. Mientras que en el mes de octubre se han estrenado los nuevos iPhone 12 o el HomePod Mini. Ahora Apple ha anunciado una nueva keynote, o lo que es lo mismo, un evento en el que presentarán más productos, que han titulado con su ya célebre ”One more thing”. Pues bien, el posible abanico de presentaciones es grande, aunque hay algunos productos son más probable que lleguen al mercado que otros.

¿Cuándo se celebra?

Pues será la próxima semana cuando Apple celebre su nueva keynote en Cupertino. Concretamente el 10 de noviembre, a la hora habitual, las 19:00h en España. Por lo tanto será la tercera keynote de Apple en tres meses consecutivos, y aunque hay varios productos de la marca que casi seguro serán los protagonistas de la cita, no se descartan algunas sorpresas.

Nuevos iMac para hacer historia

Se especula que los principales productos que se presentarán en esta keynote serán los nuevos ordenadores Mac, algo que como en otras ocasiones no tendría demasiado interés para el gran público, y lo normal sería que fueran presentados a través de una nota de prensa. Pero este año no estaríamos ante unos Mac más, sino que se trataría de la primera generación de estos ordenadores con procesadores creados y fabricados por Apple, y no por Intel. Los procesadores Apple Silicon se presentaron durante el WWDC del pasado mes de junio.

Y lógicamente un cambio tan importante en la arquitectura de los ordenadores de Apple bien merecería la pena una keynote propia como la que ha convocado ahora Apple. Por tanto se espera que conozcamos el primer Mac Pro con estos procesadores, una keynote en la que probablemente presuman de gran potencia e independencia frente a sus competidores. Junto a estos ordenadores lo normal es que también se presente oficialmente el nuevo sistema operativo Big Sur de macOS, que lógicamente introducirá importantes novedades en el diseño y la gestión de los recursos de los ordenadores de la marca.

¿Habrá más productos nuevos de Apple?

Es un misterio, y no nos encajaría mucho dentro de una keynote dedicada a los Mac, pero hay varios dispositivos de Apple que están por llegar y que podrían tener también su protagonismo. Como pueden ser los nuevos auriculares AirPods Studio, los primeros de diadema de la firma californiana, así como los nuevos AirTags, las etiquetas inteligentes que permitirán localizar los dispositivos de la marca fácilmente. También hay algún iPad por llegar al mercado, pero es poco probable que veamos esto más allá de los nuevos ordenadores de la marca. Lo lógico es que sea un acto en el que Apple escenifique su ruptura con los procesadores de Intel y demuestre que es una empresa independiente en el desarrollo de sus componentes.