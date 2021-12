Alexa alertará si te has dejado un grifo abierto gracias a la detección de sonidos

Los asistentes de voz más populares son sin duda Alexa y el de Google, ambos están presentes en millones de dispositivos en todo el planeta, no solo en smartphones, sino también en todo tipo de electrodomésticos y sobre todo en altavoces inteligentes que nos hacen la vida más fácil. Y gracias a funciones como las que conocemos hoy estos dispositivos son cada vez más inteligentes. Y es que no solo nos escuchan para saber si en un momento dado queremos hablar con ellos, sino que también lo hacen para alertarnos de eventos inesperados o también esperados que puedan estar ocurriendo en nuestro hogar.

Alexa puede reconocer nuevos sonidos

No es la primera vez que hablamos de esta funcionalidad de Alexa, y es que el asistente se ha actualizado en los últimos meses con nuevos “poderes” que le permiten ser aún más inteligente y sobre todo proactiva a la hora de asistirnos en nuestro día a día. Es el caso de esta nueva faceta, con la que ahora puede reconocer sonidos como los de nuestra lavadora, conociendo si esta ha terminado de lavar, y avisándonos de ellos cuando sea necesario, así como otras situaciones de emergencia.

Programa rutinas en tu Amazon Echo y ahorra energía | Foto-de-Brandon-Romanchuk-en-Unsplash

Como por ejemplo un problema relativamente frecuente en nuestros hogares, como es el de dejarse un grifo abierto, algo que puede detectar el altavoz gracias a esta nueva actualización que le permite reconocer nuevos sonidos. De esta forma si alguien se deja un grifo abierto, y Alexa se encuentra relativamente cerca para poder escuchar el sonido del discurrir del agua, nos alertará de que algo no marcha bien, y que podría estar produciéndose una inundación en el hogar, al escuchar de manera recurrente el sonido del agua corriendo por el grifo.

Como decimos no se trata de una funcionalidad nueva, pero sí que ahora reconoce nuevos sonidos. Hasta ahora Alexa era capaz de detectar sonidos de perros ladrando, de bebés llorando, de alguien roncando, la rotura de un cristal o el sonido de una alarma. Por tanto, esta función de Alexa cada vez es más completa, y convierte a estos dispositivos no solo en altavoces inteligentes, sino en asistentes del hogar que pueden velar por nuestra seguridad perfectamente escuchando todo aquello que antes nosotros no podríamos haber escuchado al encontrarnos lejos del hogar.

Como es habitual, estas funciones están disponibles de momento solo en Estados Unidos, por lo que habrá que esperar sucesivas actualizaciones para que podamos disfrutarlas en España, algo que no debería tardar mucho tiempo. Por tanto, si te estás pensando en comprar uno de estos altavoces inteligentes, sé consciente de que no solo te va a servir para pedirle que te ponga música o responda a tus preguntas más extrañas. Sino que además será posible avisarnos de sonidos que de otra manera nunca habríamos podido detectar, algo que podría ser de gran ayuda en algunas situaciones límite ante las que ahora tendremos un mínimo de margen de maniobra, al tener unos oídos virtuales que escucharán por nosotros cuando no estamos en casa.