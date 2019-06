Cómo activar el modo oscuro de Google Keep en tu móvil

Las apps de notas son de las más numerosas que podemos encontrar en el mercado. Estas son la versión digitalizada de la tradicional libreta donde apuntábamos todo lo que se nos venía a la cabeza. Con la ventaja en este caso de que nos permite además recibir notificaciones para que estas cosas no se nos olviden cuando hacen realmente falta. Y de entre todas estas apps Google ha conseguido crear una realmente útil y sencilla de utilizar, como es la de Google Keep. Una app que más allá de estar preinstalada en muchos móviles, es realmente necesaria si queremos contar con un lugar de notas realmente interactivo y que puede ser utilizado con otras apps del ecosistema de Google de manera sencilla. Además su interfaz es uno de los puntos fuertes, en la que es característico el color blanco del fondo. Un color blanco que ahora vamos a poder cambiar por completo gracias al nuevo modo oscuro que ya ofrece Google a muchos de los usuarios de la app. Así podemos activar el modo oscuro de Google Keep si es que aún no lo has hecho.

Disfruta ya del modo oscuro de Google Keep

Habíamos oído hablar de él, algunos usuarios habían podido utilizarlo de hecho porque había aparecido la función sin aviso alguno. Ahora ya comenzamos a recibirla el resto de mortales en nuestros móviles, comprobando que es realmente sencillo activar este nuevo modo, que sin duda es muy útil en dos casos muy concretos, cuando estamos utilizando la app en un entorno de poca luz, en esos casos, el nuevo modo oscuro que sustituye el fondo blanco por uno gris muy oscuro, casi negro, nos permite utilizar la app sin que se resientan nuestros ojos, sin que estos puedan fatigarse por el brillo que emite la pantalla.

Modo oscuro Google Keep | Tecnoxplora

Para activar el nuevo modo oscuro de Google Keep, debemos asegurarnos de que contamos con la última versión de la aplicación en Google Play. Ahora basta con entrar en la app, deslizar de izquierda a derecha para poder acceder a los ajustes de la aplicación, y una vez dentro, buscar la función de “Habilitar tema oscuro” algo que al hacerlo de inmediato cambiará por completo el diseño de Google Keep. Mostrando todo el fondo negro y por tanto oscureciendo la interfaz al máximo. Por tanto la manera de activar el modo es realmente sencilla, y es algo que también vamos a agradecer si nuestro móvil cuenta con una pantalla OLED.

Estos modos son perfectas para estas pantallas, porque nos permiten disfrutar de colores negros puros, que se generan al no encenderse los píxeles de la pantalla. Gracias a esto al tener una de esas pantallas, y estos modos activados, podemos ahorrar mucha más batería de la habitual, al no tener que encender prácticamente ningún píxel de la pantalla, salvo las letras de color blanco que aparecen ahora sobre este fondo oscuro. Por tanto, la llegada de este modo oscuro ya es una realidad, si aún no ha llegado a tu móvil, no debería tardar más que unas horas o como mucho unos días. Un modo muy esperado, no solo en esta app, sino en todo Android.