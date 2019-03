¿Tiene tu jefe alguno de estos rasgos? Puede que tu superior sea un incompetente

¿Quién no ha cruzado alguna vez los dedos para que le tocase un jefe bueno? Casi todos sabemos que ir a trabajar con mal rollo es un error. Sin embargo, que haya buen o mal ambiente no depende solo de ti y es que a veces por mucho que pongamos de nuestra parte, no hay nada que se pueda hacer.

Si alguna vez te has sentido así, puede que la culpa no sea tuya, sino de tu jefe. Si no te apetece ir a trabajar o tu rendimiento está bajando cada vez más, es posible que te haya tocado un jefe incompetente y tú estés sufriendo las consecuencias.

Desde Curiositips te damos las claves para que puedas detectar si tu superior se encuentra dentro de este grupo y te quedes un poco más tranquil@.