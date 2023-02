Sugieren que la fructosa podría provocar la aparición de alzhéimer

En la actualidad no se conoce a ciencia cierta por qué aparece la enfermedad de Alzheimer. Un nuevo estudio de la Universidad de Colorado (UC) publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition' asegura que el alzhéimer puede aparecer debido a la producción de la fructosa en el cerebro, ese edulcorante natural que aparece en alimentos como vegetales, frutas y la miel.

La aparición del alzhéimer se debería a acumulaciones anormales de fructosa en el cerebro que estarían provocadas por un antiguo instinto humano. Todo surge de la idea de que los humanos, amenazados por la posibilidad de morir de hambre, empezaron a buscar comida.

Y la fructosa, un tipo de azúcar natural, ayudaría a concentrarse más en la recolección de alimentos y en mejorar esta habilidad. Más tarde, esta sustancia reduciría el flujo sanguíneo al tálamo, el hipocampo y la corteza cerebral, esta última involucrada en el autocontrol. Mientras tanto, el flujo sanguíneo aumentó alrededor de la corteza visual asociada con la recompensa de los alimentos.

"Creemos que inicialmente la reducción del metabolismo cerebral dependiente de la fructosa en estas regiones era reversible y estaba destinada a ser beneficiosa", señala el autor del estudio Richard Johnson a la UC. "Pero la reducción crónica y persistente del metabolismo cerebral impulsada por el metabolismo recurrente de la fructosa conduce a la atrofia cerebral progresiva y a la pérdida de neuronas con todas las características" del alzhéimer.

Por qué se genera el alzhéimer

"Defendemos que la enfermedad de Alzheimer es impulsada por la dieta", asevera Johnson, quien sospecha que todo se debe a que el "interruptor de supervivencia", que ayudaba a los humanos a seguir con vida, se ha quedado en la posición de "encendido". Este principio conllevaría a comer en exceso alimentos ricos en grasas, azucarados y salados, lo que provoca un exceso de producción de fructosa.

Los científicos también apoyan estas ideas acerca de la fructosa y el alzhéimer en estudios previos que mantuvieron en un laboratorio a ratas con fructosa durante el tiempo suficiente y que, con el paso del tiempo, tenían "proteínas tau y beta amiloide en el cerebro, las mismas proteínas que se observan en la enfermedad", añade el autor.

Señala además que estos niveles de fructosa tan altos también están presentes en los cerebros de las personas con alzhéimer. Asimismo, el estudio aclara que la fructosa producida en el cerebro posiblemente podría conducir a la inflamación y, en última instancia, al alzhéimer.

Por último, los científicos de la Universidad de Colorado destacan que aún se necesita más investigación sobre el papel del metabolismo de la fructosa y el ácido úrico y su relación con la aparición del alzhéimer. "Sugerimos que se realicen ensayos dietéticos y farmacológicos para reducir la exposición a la fructosa o bloquear el metabolismo de la fructosa para determinar si existe un beneficio potencial en la prevención, el control o el tratamiento de esta enfermedad", explica Johnson.