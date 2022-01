¿Por qué ya no se utiliza agua oxigenada para limpiar las heridas?

La desinfección de una herida cuando esta se produce es muy importante, ya que evitaremos que derive en algo más grave que un rasguño eliminando las bacterias que puedan entrar a nuestro organismo a través de ella. El agua oxigenada ha sido uno de los remedios más utilizados para desinfectar las heridas desde hace muchos años. Sin embargo, actualmente es un método que se encuentra más bien en desuso, pero ¿por qué?

El agua oxigenada se compone de peróxido de hidrógeno. Cuando ese compuesto químico entra en contacto con una herida, acaba con todas las bacterias que se encuentren en su superficie. Sin embargo, nos encontramos que no solo tiene ese efecto, sino que también destruye las células sanas, lo cual impide la correcta curación de la herida. Es por ello por lo que actualmente no es una técnica de desinfección muy recomendable, ya que los beneficios que aporta no son superiores al daño que causa a las nuevas células de la piel y el proceso de creación de nuevos vasos sanguíneos.

Por lo tanto, ahora se utilizan otros productos que desinfectan las heridas sin atacar a las células sanas de la piel. Uno de los ejemplos más claros es la conocida como povidona yodada, cuyas propiedades antisépticas son mucho menos abrasivas que el agua oxigenada. Sin embargo, si quieres limpiar una herida sin utilizar ningún producto antiséptico de este estilo, lo primero que debes hacer es limpiarla con agua y con jabón. El agua y el jabón retirarán la suciedad y posibles bacterias que haya en la herida rápidamente sin que la piel sana se vea afectada. Si solo con el agua y el jabón no te quedas tranquilo o se trata de una herida más grande, puedes ayudarte de suero fisiológico para seguir arrastrando la suciedad fuera de la herida de una manera respetuosa con las células que están intentando regenerar tu piel.

