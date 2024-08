Qué son los movimientos Fomo y Jomo

Hace unos años, el fenómeno FOMO (Fear Of Missing Out) se popularizó en las redes sociales, describiendo la ansiedad que muchas personas sienten al pensar que se están perdiendo experiencias emocionantes que otros están viviendo. Ver fotos de conocidos disfrutando de fiestas, viajes exóticos o de eventos puede generar una angustia significativa, acompañada de una sensación de que la propia vida es menos interesante y llena de tareas pendientes.

El FOMO surge porque tendemos a pensar que las actividades de los demás son más emocionantes que las nuestras y que seríamos más felices si no nos perdiéramos nada. Sin embargo, ha surgido una nueva tendencia que contrarresta esta mentalidad: el JOMO (Joy Of Missing Out).

El JOMO, acrónico de "alegría de perderse cosas", se centra en el disfrute de lo que estamos haciendo en el momento presente, en lugar de preocuparnos por lo que podríamos estar haciendo. Este movimiento fue acuñado por el blogger Anil Dash, quien descubrió el placer de "no estar ahí" después de pasar un mes desconectado de internet tras el nacimiento de su primer hijo. Dash se dio cuenta de que no se había perdido nada importante y que decir "no" a ciertas actividades reafirmaba que su paternidad era lo más valioso para él.

Las redes sociales son adictivas, proporcionando pequeñas dosis de dopamina con cada "me gusta". Esta gratificación instantánea puede consumir horas y alejarnos de experiencias significativas en la vida real. Practicar el JOMO implica ser realista y aceptar que no podemos estar en varios lugares a la vez. Es esencial elegir en qué invertir nuestro tiempo, establecer prioridades y dejar de preocuparse por lo que otros están haciendo.

Para adoptar el JOMO, se recomienda centrarse en el presente, reducir la velocidad en nuestras actividades diarias y reorganizar nuestros hábitos digitales. Establecer límites para el uso de redes sociales y desconectar tecnológicamente son pasas importantes. Además, aprender a decir "no" y valorar la soledad y el silencio puede mejorar la autoestima y fomentar una mejor empatía con los demás.

En resumen, el JOMO invita a salid del mundo virtual y entrar más en el real, profundizando en relaciones presenciales y tomando conciencia de nuestro bienestar. Esta tendencia ofrece una alternativa liberadora al FOMO, promoviendo una vida más equilibrada y satisfactoria.