¿Por qué sentimos que se nos forma un nudo en la garganta cuando estamos nerviosos?

¿Quién no ha sentido alguna vez un nudo en la garganta? Esa presión se forma en la garganta y resiste hasta que desaparece. No debes preocuparte porque no es nada grave, sino una consecuencia del nerviosismo que puede llegar a ser molesto. Se trata de una sensación desagradable que puede provocar problemas para tragar o respirar, pero ¿por qué se produce esta sensación tan molesta?

Aunque se siente como una bola atravesada en la garganta, debes saber que realmente no tienes nada. Tener esta sensación de nudo en la garganta se debe principalmente a un fenómeno llamado globo histérico o faríngeo. Por esta razón, cuando lloramos, nuestro sistema nervioso interpreta que estamos viviendo una situación de estrés y prepara al cuerpo para afrontar a esta “amenaza”. En su mayor parte, se presenta como uno de los síntomas más comunes de la ansiedad.

Por qué se forma un nudo en la garganta

Este nudo se provoca por la contracción de los músculos del esófago y la garganta debido a una serie de reacciones fisiológicas involuntarias, por lo que el cuerpo busca ayudarnos a prepararnos a afrontar una posible agresión y por lo tanto nos impide tragar. Tras esto, ingerir alimentos se hace complicado y se convierte es una acción incompatible con la necesidad de huir y provocando que la boca se seque.

Otro de los síntomas más comunes es tener una respiración aceleraday una dilatación de bronquios. Esto se produce para que una mayor cantidad de oxígeno llegue a los músculos, al mismo tiempo que las pupilas se dilatan y el ritmo cardíaco se eleva.

Cuándo desaparece esta sensación

Normalmente suele desaparecer cuando logramos calmar nuestro nerviosismo o controlar la ansiedad. Por esta razón, es muy importante que ante una situación de estrés procuremos detectar el origen para combatir el problema.

Además, tener un control regulado de la ansiedad es imprescindible, ya que será la mejor forma de acabar con ese nudo en la garganta. Aunque es fácil decirlo, cualquiera que lo sufra conoce lo complicado que puede llegar a ser.

Lo mejor en estos casos es respirar hondo e intentar calmarse. Solo así lograremos que el sistema nervioso vuelva a su estado normal y que el nudo, poco a poco, se deshaga y desaparezca por completo.