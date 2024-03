Por qué el postre en la cena empeora la calidad del sueño

De acuerdo con el refrán popular, “hay que desayunar como un rey; almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo”. Sobre todo, haciendo hincapié especial en este último. Y es que, por lo general, se sabe que es necesario dejar pasar un par de horas tras la cena antes de ir a dormir. Todo ello con el objetivo de que la digestión no resulte pesada y, por consiguiente, afecte a nuestro sueño. Sin embargo, no es tan importante el tiempo que tardamos en cenar como lo que cenamos. Sobre todo, si tomamos algo dulce de postre, también repercutirá en nuestro descanso.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Abdulrahman Bin Faisal, Dammam, en Arabia Saudí, a la hora de consumir azúcares refinados, el cuerpo experimenta un pico de glucosa en sangre. En ese sentido, este tipo de azúcares se metabolizan rápidamente, por lo que dicho pico y la posterior caída de la glucosa resultarán demasiado bruscos y sucederán al mismo tiempo que estemos durmiendo. Esto supondrá un empeoramiento de la calidad del sueño, e incluso, puede provocar que nos despertemos.

En ese sentido, debido al pico de glucosa, se produce un aumento considerable del ritmo cardíaco, por lo que puede provocar ciertos trastornos como el insomnio o, por el contrario, que nos despertemos sin completar el ciclo de sueño. Del mismo modo, reduce la duración del período de sueño profundo, por lo que, aunque durmamos el mismo tiempo, será un sueño menos reparador.

Con el azúcar natural de las frutas no sucede lo mismo, ya que no es de asimilación rápida. Este se va absorbiendo de forma progresiva por el organismo, por lo que, al contrario que suele ocurrir con otras piezas dulces como yogures con alto contenido en azúcar o chocolate, esta no afecta negativamente al sueño.

En definitiva, si el dulce debe suponer inevitablemente el punto final a un día agotador, la mejor opción será una pieza de fruta o un yogur natural para que se pueda tener un sueño con descanso.