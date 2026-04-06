¿A qué hora llega Artemis II a la Luna y cómo verlo en directo?

La misión Artemis II afronta hoy su momento más esperado: el sobrevuelo de la Luna. Aunque no se trata de un aterrizaje, sí es el instante en el que la nave se acercará más a nuestro satélite.

¿A qué hora "llegan" a la Luna?

A diferencia de un aterrizaje, no hay una única hora exacta, pero sí un momento clave: el punto de máxima aproximación (perilunio). Está previsto que ocurra entre las 20:30 y las 21:00 (hora peninsular española).

En ese intervalo, la nave Orion pasará por la cara oculta de la Luna, el momento más crítico de la misión: Durante unos 40 minutos, los astronautas quedarán incomunicados con la NASA, en un apagón de señal similar al de las misiones del programa Apolo.

¿Qué ocurre exactamente en ese momento?

Esa llegada a la Luna implica varias fases:

Aproximación progresiva durante horas.

Paso por la cara oculta.

Punto más cercano a la superficie lunar.

Maniobra gravitatoria para iniciar el regreso.

Es también el momento en el que la tripulación alcanzará la mayor distancia a la Tierra jamás lograda por seres humanos.

Cómo verlo en directo

La cobertura en directo se centrará en los momentos antes y después del apagón de comunicaciones.

Se puede seguir principalmente a través de:

El canal oficial de la NASA (web y YouTube).

(web y YouTube). YouTube, donde se emiten las retransmisiones en abierto.

Plataformas y medios especializados en divulgación científica.

Lo más importante para seguirlo en tiempo real:

Conectarse antes de las 20:00 para ver la aproximación.

Estar atento a la pérdida de señal (entrada en la cara oculta).

Y, sobre todo, al momento en que se recupera la comunicación, cuando se confirma que la maniobra ha sido un éxito.

Este sobrevuelo convierte a Artemis II en la primera misión tripulada que regresa al entorno lunar en más de medio siglo. Aunque no habrá imágenes en directo durante el paso por la cara oculta, la expectación se centra precisamente en ese silencio.