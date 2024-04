Por qué la falta de sueño te hace sentir más mayor

El descanso conforma una parte crucial para el funcionamiento de nuestro organismo. De acuerdo con las necesidades individuales, cada persona necesita un número determinado de horas de sueño para que las funciones del cuerpo se desempeñen con normalidad. Por lo tanto, una falta del mismo puede poner en peligro no sólo nuestra salud sino nuestro aspecto.

Al menos, así lo ha confirmado un estudio publicado en la revista Science Transnational Medicine. Los expertos aclaran que una falta de sueño puede hacernos sentir más mayor. Las razones detrás del mismo residen en que durante el sueño, el cuerpo se repara y se regenera, incluida la piel. Por lo tanto, una irrupción en el proceso puede hacer que nos sintamos más cansados, así como envejecidos. Del mismo modo, puede afectar en la condición cerebral, haciéndonos sentir más lentos y menos alerta.

Insomnio | Freepik

Además, esto supone un impacto en el estado de ánimo. En ese sentido, la falta de descanso puede hacernos sentir más irritables, cansados o incluso, deprimidos. Todo ello, son causas que contribuyen a la sensación de envejecimiento prematuro. De esta forma, puede provocar un debilitamiento del sistema inmunológico, propiciando la aparición de un mayor número de enfermedades, haciéndonos sentir más vulnerables. Así lo afirma un estudio publicado en la revista Elsevier.

Asimismo, una investigación por parte de la Universidad de Estocolmo publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society B recomienda proteger el sueño para sentirse más joven. Y es que esa sensación no sólo debe considerarse como una percepción sino como un verdadero objeto de estudio en materia de salud, tal y como demuestran el resto de estudios. Todas unas pruebas más de la importancia del descanso en nuestro organismo.