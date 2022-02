Por qué una canción es pegadiza

¿Alguna vez has oído una canción, aunque solo fuera durante su estribillo, y no has podido sacártela de la cabeza? Actualmente, la mayoría de las canciones que se hacen famosas es por su fácil aprendizaje. Estas melodías se 'pegan' a nuestro cerebro pero no somos capaces de despegárnoslas. ¿Por qué?

Para la psicóloga musical Kelly Jakubowski, investigadora de la universidad inglesa de Durham, estas melodías son como "earworn" o gusanos del oído. La psicóloga otorga esta definición a aquellas canciones pegadizas, que no se despegan y que hacen que las personas las tarareen, canten, o 'escuchen' en su mente todo el tiempo.

Método del estudio

Para realizar el estudio, que se llevó a cabo entre 2010 y 2013, la doctora Jakubowski tomó como datos los recogidos a raíz de 3.000 encuestas realizadas a distintas personas durante esa época. En la entrevista, los participantes debían nombrar qué canciones o melodías no se podían sacar de la cabeza.

Las canciones más repetidas en el estudio fueron auténticos éxitos en su época. Es posible que, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde entonces, recuerdes aún sus letras, su cantante, el ritmo... Estas son las nueve canciones: 'Bad Romance', 'Alejandro' y 'Poker Face' de Lady Gaga; 'Can't get you out of my head' de Kylie Minogue; 'Somebody that I used to know' de Gotye; 'Don't stop believin'' de Journey; 'Moves like Jagger' de Maroon 5; 'California gurls' de Katy Perry y otra más clásica, 'Bohemian Rhapsody', de Queen.

Tras comparar los datos obtenidos de las 3.000 encuestas realizadas, la doctora Jakubowski y sus compañeros observaron que las canciones pegadizas suelen ser más propensas a protagonizar las listas de éxitos de emisoras o aplicaciones. Sin embargo, también dilucidaron que no tuvieron pruebas suficientes para demostrar que la fama se el componente que las hace ser pegadizas.

Por qué algunas canciones son tan pegadizas

Según los resultados de la investigación de la Universidad de Durham, se puede predecir qué canciones son susceptibles de ser pegadizas, ya que estas melodías tienen unas características comunes. Por ejemplo, las canciones que son 'gusanos de oído' tienen más velocidad que las que no lo son. Asimismo, la estructura con melodías repetitivas pero con algún intervalo suele hacer que una canción se pegue más, porque llama la atención del oyente.

Por otra parte, y en cuanto a la letra, las canciones con un mensaje claro y una letra sencilla y fácil de recordar son las más pegadizas. Por poner algún ejemplo, podrían ser pegadizas: 'Baby shark', 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee o la futura representante de España en Eurovisión, 'SloMo' de Chanel Terrero.

