¿No puedes dormir? Este es el truco infalible que te garantiza conciliar el sueño, según los expertos

No hay nada peor que una noche de insomnio. Además, con la llegada del verano y las altas temperaturas parece que cuesta más conciliar el sueño. Pero no te desesperes, no está todo perdido. Los científicos han revelado un ingenioso truco que garantiza que te ayudará a conciliar el sueño. Y no, no es contar ovejas. Tiene que ver con los pies.

Tal y como revela el medio Daily Mail, según una publicación en Instagram de la cuenta @biohackyourselfmedia, se recomienda dormir con un pie fuera de las sábanas para descansar mejor. "Un fascinante estudio de 2023 publicado en el Journal of Physiological Anthropology confirma que dormir con un pie fuera de la manta no es solo un hábito peculiar: es un auténtico truco para dormir", escriben.

La razón por la que este truco funciona es porque una reducción en la temperatura corporal central es una de las señales clave que le dice a tu cuerpo que es hora de quedarse dormido. El cerebro necesita disminuir la temperatura central y lo hace a través de la vasodilatación, es decir, se produce una dilatación de los vasos capilares de los pies para eliminar ese exceso de calor.

Pareja en la cama | Freepik

A medida que la temperatura corporal desciende, se envía una señal al cerebro que desencadena la producción de melatonina, una sustancia química que facilita el sueño y regula el ritmo circadiano.

Aunque a algunas personas puede no gustarles la idea de sacar el pie fuera de la sábana (hay a quienes incluso les da miedo), la ciencia demuestra que mantener los pies frescos es realmente una de las mejores formas de conciliar el sueño.

La investigación de 2023 estudió los efectos de bañarse antes de acostarse. Descubrieron que darse un baño largo y caliente antes de acostarse mejoraba significativamente la duración del sueño y aceleraba el proceso de quedarse dormido.

Puede que esto suene contradictorio, pero es la caída total de la temperatura corporal central lo que provoca la reacción de sueño del cuerpo y no solo el frío.