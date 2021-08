Las personas vacunadas e infectadas con la variante Delta del Coronavirus tienen la misma carga viral que los no vacunados

Tras el esfuerzo por acelerar la vacunación en España, el virus sigue todavía muy presente. Actualmente, más del 57% de la población en nuestro país ya ha recibido la pauta completa, por lo que ya estarían inmunizados. Pero el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus puede llegar a ser un problema para alcanzar la inmunidad de grupo. En concreto, la variante Delta es la más contagiosa registrada hasta el momento, tanto es así, que esta cepa ya representa el 77% de los casos detectados en España, según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Sin embargo, un estudio llevado a cabo por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos muestra que las vacunas son eficaces contra la variante Delta, pues evitan la enfermedad grave y la muerte, en la mayoría de los casos.

Variante Delta: mayor transmisibilidad

Tras la alerta debido a un brote de COVID-19 en el condado de Barnstable, Massachusetts, relacionado con la propagación de la variante india "Delta", la CDC comenzó a realizar un informe al respecto. Según las investigaciones, casi tres cuartas partes de las infecciones se produjeron en personas que estaban totalmente vacunadas contra el COVID-19 con cualquiera de las tres vacunas aprobadas en EE.UU. Sin embargo, sólo se produjeron cuatro hospitalizaciones y ninguna muerte entre el grupo totalmente vacunado.

El informe se llevó a cabo por un equipo de investigadores que analizó los casos de COVID-19 relacionados con eventos veraniegos y grandes reuniones. La media de contagiados por Coronavirus del condado de Barnstable aumentó de 0 casos por cada 100.000 personas a 177 casos por cada 100.000 personas en sólo 14 días. Se identificaron 469 casos, de los cuales 346 (el 74%) correspondían a personas totalmente vacunadas con al menos 14 días desde su última dosis. Los otros 84 casos restantes (el 26%) correspondían a personas no vacunadas, que sólo habían recibido una dosis o cuyo estado de vacunación era desconocido.

Casi el 80% de los contagiados tuvieron síntomas de COVID-19 como tos, fiebre o dolor de cabeza aunque sólo cinco fueron hospitalizados. Cuatro de ellos estaban completamente vacunados y dos tenían condiciones subyacentes, sin embargo, no se han registrado muertes. Esto evidencia que las vacunas son altamente efectivas contra esta enfermedad.

Sin embargo, tal y como indica el Doctor Peter Chin-Hong, profesor de la Universidad de California en San Francisco, al Daily Mail el informe extrae dos conclusiones: “La mala noticia es que parece que la variante Delta puede causar infecciones en las personas vacunadas. La buena noticia es que todavía no está causando muchas enfermedades. La gente no se enferma realmente si ha sido vacunada.” Por lo tanto, el virus sigue con una alta transmisibilidad pero gracias a las vacunas no se llega a desarrollar una enfermedad grave.

Misma carga viral

Para medir los niveles del virus, los investigadores de los CDC analizaron una figura conocida como el valor del umbral del ciclo (Ct). En cuanto a este parámetro, cualquier número menor de 30 se consideraría carga viral alta, sin embargo, apenas hubo diferencias entre personas vacunadas y no vacunadas. Los pacientes vacunados tenían un valor Ct de 22,77 mientras que los no vacunados tenían un valor de 21,54. Los datos obtenidos afirman que la variante Delta es tan infecciosa como la varicela o el ébola, por lo que una persona infectada puede transmitir el virus a otras ocho o nueve personas.

Ante estos datos, el doctor William Schaffner, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt alegó que “Francamente, yo hubiera esperado que las personas vacunadas tuvieran cargas virales más bajas... Eso me incomoda y explica que es mucho más contagioso que el virus Covid original.”

La principal esperanza con la aparición de nuevas variantes del Coronavirus era que las vacunas pudieran bloquear la transmisión del virus. Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos respecto a la variante Delta, esto no está sucediendo.

Vuelta a la mascarilla

El 13 de mayo, el presidente Joe Biden anunció que aquellas personas con la dosis de vacunación completa podrían prescindir de las mascarillas tanto en espacios cerrados como abiertos, decisión que fue tomada por la CDC. Sin embargo, tras los últimos contagios e informes de la variante Delta, el mismo organismo ha actualizado su guía de recomendaciones. Ahora promueve volver a utilizar mascarillas para garantizar que el público vacunado no transmita el virus a otras personas sin saberlo.

En España, el uso de la mascarilla se modificó el 26 de junio, cuando dejó de ser obligatorio su uso en exteriores, siempre que se pudiera mantener una distancia mínima de un metro y medio. Hasta el momento este decreto no se ha visto influenciado por los contagios de la variante Delta, aunque deberemos esperar para ver si se toman las mismas medidas que en EEUU ante los rebrotes.

