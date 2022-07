Hepatitis infantil aguda: dos virus trabajando juntos serían los causantes de la enfermedad

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, se habían registrado 1.010 casos de hepatitis aguda infantil en 35 países. De ellos, 46 necesitaron trasplantes de hígado 22 niños fallecieron, por lo que los científicos se apresuraron para encontrar el origen de esta enfermedad. Y parece que lo han hallado: son dos virus colaborando entre sí para infectar a los pacientes.

Desde abril, las teorías el agente causante de esta patología se centraron en los adenovirus. Este agente provoca, según lo que conocían los científicos, resfriados y gastroenteritis; pero no hepatitis. Más tarde, los investigadores también estudiaron si el paracetamol o los perros podrían tener relación con la hepatitis aguda infantil.

Pero los científicos volvieron al punto de partida: al adenovirus. Mediante dos nuevos estudios que se realizaron en Escocia y Londres de forma independiente, los investigadores encontraron otro agente patógeno que estaba detrás de la enfermedad infantil junto con el nombrado adenovirus.

Se trata del virus adenoasociado 2 o AAV2, como señala el Investigación e Innovación del Reino Unido, UKRI. Este agente patógeno fue encontrado en el 96 % de los pacientes examinados, por lo que se determinó en ambos estudios que jugó un papel muy importante (aquí el estudio escocés y aquí el londinense).

Respecto al papel de AAV2 en la hepatitis aguda infantil, los expertos no conocen que este virus, por sí mismo, cause una enfermedad. Sin embargo, el virus adenoasociado 2 puede actuar como un "ayudante" como el adenovirus para extenderse por el paciente.

Por qué ocurre esta asociación entre virus

Esta hepatitis aguda infantil no se había registrado anteriormente, por lo que no se conocía la posible causa de su expansión en tantos países. Para Judith Breuer, experta viróloga en el College de Londres, el aislamiento de la pandemia llevó a muchos menores a que sus contagios habituales con otros virus se retrasaran, como explica a 'BBC'.

"Durante el período de cuarentena, cuando los niños no se mezclaban, no se transmitían virus entre sí. No estaban desarrollando inmunidad a las infecciones comunes que normalmente encontrarían", comenta. Además, señala que, cuando las restricciones se levantaron y los niños se mezclaron los virus comenzaron a circular de nuevo, y la falta de inmunidad infantil previa pudo favorecer las nuevas infecciones, como la de hepatitis aguda.

Por otro lado, los científicos han negado que esta patología esté ligada a la enfermedad por coronavirus de ninguna forma.

