¿Hay evidencia científica detrás de los bares de colágeno?

Madrid se ha convertido en la primera ciudad europea en albergar un bar especializado en el consumo de bebidas con colágeno. Desde batidos de los colores más variados, hasta todo tipo de cafés de especialidad. Los ingredientes varían de unas opciones a otras, pero todos tienen el colágeno como componente estrella.

La moda de estos bares de colágeno que está acompañada de una gran cantidad de estudios que nos muestran todos los beneficios del colágeno. Aunque esto es cierto, se trata de una verdad a medias.

El colágeno es una proteína fundamental en los tejidos del cuerpo, como la piel, pero también los músculos y tendones. Por eso es un suplemento de moda entre deportistas y en el sector de la cosmética. Una de las funciones más populares del colágeno es la prevención del envejecimiento de la piel, ya que la regenera y evita las arrugas.

El colágeno hidrolizado se ha popularizado, y la última moda es incluirlo en bebidas. Sin embargo, esto presenta dos problemas. Por una parte, no se ha demostrado que el colágeno hidrolizado tenga más beneficios que el que se encuentra de forma natural. Además, al ingerirlo por vía oral, no se absorbe de la misma manera, por lo que no surgiría efecto.

Al hacer la sugestión, descomponemos las proteínas y no se vuelven a unir en la estructura que tenían previamente. Para ingerir el colágeno y que el cuerpo lo procese como cualquier otra proteína, es más cómodo comer un alimento rico en proteínas naturales.

Es muy diferente, por ejemplo, inyectar el colágeno directamente donde se necesita. Pero, por vía oral, no aporta ningún beneficio.