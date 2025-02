"Hablar de que viene el Apocalipsis me parece surrealista": El autor del video del pez diablo negro desvela nuevos detalles

David Jara, el fotógrafo de fauna marina que capturó imágenes del diablo negro en aguas de Tenerife, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para aclarar dudas sobre este ejemplar.

Así, ha explicado que un tema "muy discutido" ha sido el por qué estaba el diablo negro en la superficie y, en su opinión, las principales hipótesis serían que "el animal estuviera enfermo, que hubiese sido arrastrado por una corriente ascendente o que estuviera huyendo de algún depredador".

"Incluso algunos investigadores han hipotetizado sobre la idea de que podría haber ingerido algún pez y que en el momento de la digestión de su vejiga natatoria, estos gases podrían haberle hecho ascender hasta la superficie", ha comentado.

No obstante, ha descartado otras hipótesis que han surgido en Internet, como la del cambio climático. "Me parecen pretenciosas y hablar de que viene el Apocalipsis me parece surrealista y me parece absurdo, evidentemente", ha aseverado.

El fotógrafo ha lamentado que este ejemplar muriera. "Su cuerpo fue donado al Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife para seguir siendo estudiado. Al final este avistamiento es más o menos lo mismo. Aquí lo más importante es la labor que hacen ONG para defender, divulgar y proteger nuestros mares, especialmente los tiburones, que son un grupo de animales que están muy amenazados en las Islas Canarias y en el resto del mundo", ha dicho.

David Jara ha aclarado también que este diablo negro "no medía más de 6 centímetros". "Era más un buñuelo negro que un monstruo negro. En ningún momento nos atacó", ha puntualizado.

"Hizo un amago de atacarnos. Estaba más desorientada que cualquier otra cosa. Su peligrosidad era igual a menos cero", ha añadido Jara, destacadno que se trataba de una hembra, "ya que los machos no pasan de 2-3 centímetros de largo y además no disponen de esa antena tan característica".

El Museo de Ciencias Naturales (MUNA) de Tenerife va a analizar las causas de la muerte del ejemplar de diablo negro que fue grabado en la costa de Guía de Isora por miembros de la ONG Condrik Tenerife, especializada en la investigación de tiburones y rayas en Canarias.

El pez, una hembra adulta y que normalmente vive en profundidades abisales, acabó muy cerca de la superficie y a unos dos kilómetros de la costa, aunque en un estado de salud muy precario hasta que murió horas después.

La especie, conocida como Melanocetus johnsonii, habita en aguas profundas, generalmente entre los 200 y los 2.000 metros de profundidad y su característica más notable es el apéndice dorsal dotado de bacterias bioluminiscentes que utiliza para atraer a sus presas en la oscuridad de las profundidades.

Normalmente solo se han registrado larvas o ejemplares en estado deteriorado cerca de la superficie y la hembra es mayor que el macho, llegando hasta los 18 centímetros.