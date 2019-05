Estos son los volcanes activos más peligrosos del mundo

El Servicio Geológico de los Estados Unidos cifra en 1500 los volcanes activos que existen actualmente sobre el planeta. Pero que no cunda el pánico, de todos ellos solo 19 ascienden al rango de erupción activa, lo que significa que se espera que entren en erupción en la actualidad, o que ya están en erupción. En el vídeo se desvela cuáles son dichos volcanes y dónde se localizan en el mapa.

El resto se encuentran en estado latente o inactivo; es decir, en el mundo hay 1480 volcanes que se cree no tiene posibilidad de entrar en erupción en un futuro próximo, aunque sí lo hicieron en el pasado. Sin embargo, no se debe olvidar que este grupo de volcanes no está extinto: un volcán puede permanecer latente cientos de años y sufrir una repentina erupción. El volcán hawaiano Mauna Kea, por ejemplo, ha permanecido inactivo más de 3500 años y, sin embargo, la comunidad científica ha alertado recientemente sobre la posibilidad de una futura erupción. Otro caso muy conocido es el del estadounidense Monte Santa Helena, el cual, a pesar de estar considerado en su día como un volcán inactivo, provocó una de las erupciones volcánicas más catastróficas del siglo XX.

La última erupción volcánica, que conmocionó las pasadas navidades a medio mundo, la protagonizó el volcán Etna, situado en la isla de Sicilia. Las corrientes de lava y sedimentos pasaron factura a las infraestructuras italianas, dejando a más de 200 familias sin hogar. Asimismo, a la erupción le siguió una sucesión de movimientos sísmicos, alguno alcanzó magnitud de 4,8 de la escala de Richter, que obligaron al gobierno italiano a declarar el estado de emergencia.

No solo Italia corre el riesgo de vivir una situación similar, como se señala en el vídeo, en prácticamente todas las regiones del planeta podemos encontrar volcanes que han presentado una intensa actividad en los últimos meses y años.

Por su parte, los volcanes españoles presentan, en general, un nivel muy bajo de actividad. Las áreas de la península con mayor riesgo son Gerona, Ciudad Real, Almería y Murcia. No obstante, solo en el archipiélago canario se tiene constancia de actividad volcánica reciente. Lanzarote, Tenerife y La Palma sufren lo que se conoce cómo erupciones tranquilas: el máximo peligro reside en expulsión de piroclastos y coladas de lava que, aunque pueden conllevar graves consecuencias socioeconómicas, no representan ningún riego para la población.

