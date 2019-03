El volcán islandés Bardarbunga, preparado para sembrar el caos

En los últimos años nos llegan dos tipos de noticias desde Islandia: las que hablan de la caída del sector bancario y el resurgimiento del país y las de volcanes de nombre impronunciable cuyas erupciones obligan a cancelar multitud de vuelos europeos.

El nombre del último nos recuerda a “burundanga”, aunque en realidad se presente como Bárðarbunga. Dejémoslo en Bardarbunga, así nos vamos familiarizando. Aquí podemos seguirlo en directo con varias webcams, situadas a 30 kilómetros de distancia (en la montaña Grimsfjall):

De momento lo mejor es estar vigilantes y no hacer saltar las alarmas de forma prematura. Desde hace una semana, cuando se advirtió el aumento de actividad sísmica en el volcán, se han producido las primeras evacuaciones.

Los seísmos más recientes han llegado hasta los 5.3 grados, una información que podemos seguir en directo en este enlace. Es el terremoto más potente en la zona desde 1996.

A esto se le suma el código rojo para la aviación durante varias horas este domingo que prohibía el tráfico aéreo sobre la zona por el riesgo de una posible erupción. Ahora la amenaza aérea se ha reducido a una alerta naranja, pero la actividad sísmica no deja de aumentar.

Seismic activity appears to be increasing. 2.115 quakes in 48 hrs. 54 of them 3 or more in magnitude, a few exceeding 4. #Bardarbunga