Usar desodorante hace a los hombres parecer más masculinos

El desodorante no es sólo un producto necesario en nuestra higiene diaria, sino que además es un factor que influye en cómo los demás perciben nuestra feminidad o nuestra masculinidad, según ha demostrado una reciente investigación de la Universidad de Stirling.

Un total de 130 hombres y mujeres han participado la investigación, analizando la masculinidad y la feminidad facial de otros sujetos a través de diferentes fotografías. Además, 239 evaluaron esas características en 40 muestras de olor de personas del sexo contrario, con y sin desodorante.

El análisis confirmó que las mujeres son más sensibles a los olores que los hombres: percibían más masculinos a los varones que hubieran hecho uso del desodorante. Sin embargo, había diferencias: los hombres con rasgos faciales menos varoniles lograban incrementar su masculinidad gracias a su desodorante en mayor medida.

Además, la percepción de los que ya eran vistos como muy masculinos antes del test de olor no variaba demasiado después de comprobar si llevaban desodorante o no. Esto no sucedía en el caso de las mujeres, ya que todas parecían más femeninas a ojos de los hombres cuando llevaban desodorante.

Caroline Allen, una de las autoras del estudio, cree que este análisis puede ser útil para los varones con rasgos menos masculinos, ya que pueden “nivelar el campo de juego haciéndose comparables a los hombres más masculinos”. De un modo u otro, esta investigación deja claro que el desodorante puede jugar un papel fundamental en nuestra imagen mental del resto de mortales.