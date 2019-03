¿Tienes falta de vista? Así te afectará la subida del IVA de las gafas graduadas

Cualquier persona con problemas de visión es consciente de que la compra de unas gafas graduadas supone un desembolso más que considerable para el consumidor medio. Por este motivo, no es extraño que las redes sociales se hayan hecho eco de una petición en el portal change.org alertando de la subida del IVA de este tipo de productos de un 10% a un 21%.

La petición, cuya autoría se atribuye al usuario "Opticos Optometristas", está dirigida a José Alberto García Valera, Director General de Tributos, y cuenta ya con más de 35.000 firmas. Sin embargo, la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) matiza esta información, así como muchas otras que se están generando en Internet a raíz de este tema y que podrían llevar a confusión.

En primer lugar, es importante saber que los únicos productos que verán elevado su IVA al 21% son las monturas, no así las lentes, que se mantienen en un 10%. Por este motivo, aseguran desde FEDAO, "las gafas graduadas (montura + lentes oftálmicas) [...] tributarán al 10%".

Según la versión de la federación, esta subida no afectará al cliente, ya que las ópticas aceptarán rebajar el margen de ganancia. Sin embargo, reconoce que "en los casos aislados en que se pueda entregar una montura (no correctora, sin lentes) tributará al 21%, dado que no tiene entre sus funciones el cubrir una deficiencia visual". Siguiendo este criterio, el encarecimiento podría afectar potencialmente a todo aquel que compre gafas sin cristales (¿hipsters?), a quien busque un recambio de montura, o a quien compre montura y lentes por separado.

Las ópticas, las más perjudicadas por la medida

Este cambio surge a raíz de una reinterpretación efectuada por el Ministerio de Hacienda de la Ley del IVA, concretamente de su modificación de 2014. La poca concreción de la norma dio lugar a situaciones de conflicto entre la industria de los optometristas, que defendía que las monturas debían tributar al 10%, y algunos funcionarios de aduanas, que exigían el abono del 21% de IVA para permitir el acceso de las mercancías. Dos años más tarde, el Ministerio de Hacienda se ha pronunciado a favor de este último criterio tras una consulta vinculante realizada por un solicitante anónimo.

Al no tratarse de un cambio de la ley, sino de una reinterpretación de la misma, Hacienda entiende que la subida del IVA de las monturas debe tener efecto retroactivo, de manera que las ópticas deberían abonar la diferencia que se hubiera recaudado de más en 2015 y 2016. Además, deben comenzar a aplicar el nuevo tributo en 2017. Muchas empresas pequeñas encuentran esta medida desproporcionada y FEDAO asegura que este desembolso extraordinario podría suponer el cierre para casi 1.100 empresas y 8.000 empleados.