Siete maneras de triunfar en una primera cita avaladas por la ciencia

La mayoría de los estudios se centran en qué debemos hacer para clavarlo en una primera cita, pero pocos han examinado cómo garantizar que haya una segunda. Está claro que si tu química con su piel no hace carga positiva es casi seguro que no volváis a querer veros ni en pintura. Pero la ciencia del amor lo está estudiando todo para que aumenten las probabilidades de que queráis seguir conociéndoos.

Para expertos en citas –concretamente, en las de ‘solteros exigentes’–, está lel sexto estudio anual sobre solteros para analizar qué factores influyen en que los encuentros salgan tan bien que se repitan al menos una vez más. Y ojo, porque algunas no son tan evidentes.

Tira de apps

Raro sería que la fuente del estudio, Match.com, recomendase otra cosa. Pero el hecho es que los datos recogidos demuestran que las personas que quedan con alguien con quien han contactado a través de alguna plataforma especializada en citas tienen hasta un 78% más de posibilidades de que la escena se repita que si optan por quedar con amigos de amigos y conocidos de conocidos.

Nada de cañas: id a cenar

Ir a cenar duplica las probabilidades de que volváis a quedar, muy por encima de clásicos como ir al cine, al teatro, a dar un paseo por el parque (¡cuidado con las alergias!) o a ver una exposición.

Un ambiente íntimo en el que podréis conoceros y charlar tranquilamente sin que las rondas de cañas y los gritos de los camareros en la barra hagan de vuestro encuentro una situación incómoda y ruidosa.

Cena sushi

Si buscas el lugar perfecto para una primera cita, el tipo de restaurante que escojáis podría ser la clave del éxito. Las cifras dejan claro donde debes ir: una cena de sushi aumenta las probabilidades de tener una segunda cita hasta en un 107%.

¿Que no te gusta? Perfecto, pero busca un menú ligero y relativamente sano, o por lo menos no optes por una cena ultracalórica como unas hamburguesas, un kebab (¿de verdad crees que es buena idea que esa persona a la que acabas de conocer te vea chorreando salsas por las comisuras de la boca y pringándote a lo loco?) o unas raciones grasientas.

Vestirse para la ocasión, no disfrazarse

El perfil más alabado por los participantes de la investigación era el de persona humilde. En una primera cita nadie quiere toparse con alguien que sólo quiere aparentar, se ha vestido como si fuese a una boda y no deja de hablar del increíblemente genial estado en el que están sus cuentas corrientes.

La simpatía y honradez te darán una segunda oportunidad. Sobrarte el billete de ida –a tu casa– sin vuelta.

Bebe con moderación

Si hay un tema que debes sí o sí evitar en una primera cita ese es tu pasado amoroso. ¿Y qué pasa cuando bebemos alcohol en cantidades inusuales? Se arremolinan en tu mente aquellos recuerdos de pareja y empiezas a largas con datos que, de verdad, a esa persona no le interesan lo más mínimo.

Hasta el 16% de los solteros encuestados aseguró que había hablado de algún 'ex' estando en estado de embriaguez (de ahí lo de evitar ir de cañas). Como tengas un mal día acabarás contándole la peor y más ridícula de tus anécdotas y no querrá volver a verte porque sólo pensará en ti en tales circusntancias.

Habla de política

¿Cómo? Lo que lees. Al parecer, el clásico tema que siempre se ha recomendado evitar podría ser la llave para que tu cita se repita.

Hasta un 91% de los encuestados aseguró que una charla amena sobre cuestiones relacionadas con la política en la que podáis encontrar puntos en común y descubrir cómo piensa la otra persona respecto a temas algo más serios resulta bastante más útil que dar una imagen de “persona que no tiene ninguna opinión formada sobre cuestiones políticas clave”. Ese es justo el tipo de perfil del que un 35% aseguró huir a los pocos minutos y no querer un nuevo encuentro.

Otro dato que te interesará conocer: la investigación también encontró que aquellas parejas que demuestran cierta pasión por cuestiones políticas, independientemente de su ideología, tienen mejores relaciones sexuales.

Deja cerrado el próximo encuentro

Los expertos insisten en que no dejar en el aire si ‘ya te llamará’ o ya llamarás tú es esencial. A no ser que el encuentro haya sido catastrófico y no tenga ningún sentido forzar un segundo intento, comentar qué día os va bien a ambos veros es una muy buena forma de demostrar interés hacia la otra persona y dejar claro que sí o sí volveréis a quedar.