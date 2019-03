Ser un borde en el trabajo es más rentable que ser un pelota

Ser adulador implica que creemos que nuestro jefe lo necesita, porque –en el fondo- es un narcisista. Sin embargo, eso no es lo que le pasa por la mente a nuestro superior. Según una investigación de los psicólogos estadounidenses Timothy Judge, Beth Livingston y Charlice Hurst, publicada en el Journal of Personality and Social Psychology, los empleados más antipáticos con sus jefes ganan hasta un 18 % más que sus colegas amables.

Según este estudio, los antisociales son percibidos como mejores trabajadores, más eficaces y menos dados a perder el tiempo. Además, como afirman estos investigadores, suelen infundir respeto debido a "su tremenda sinceridad". Por el contrario, nadie teme a los aduladores y nadie cree necesario tenerles contentos.

Otros falsos mitos laborales desmontados... o no:

- Según la Universidad Carlos III (Madrid), las empresas con directivas mujeres toman decisiones más democráticas y hay cauces de comunicación más interpersonal.

- Las mujeres delgadas ganan más que las que sufren sobrepeso, según un estudio de la Universidad de Florida. La diferencia anual entre delgadas y obesas podría superar los 6.000 dólares.

- También hay un estudio publicado por la revista The Economic Record que demuestra que los altos ganan más: en Australia, medir cinco centímetros por encima de la media (1,78 metros) implica cobrar 950 dólares más al año. Según aseguran, la altura se relaciona con mayor inteligencia y poder.

- Los jóvenes no son más productivos. Según Michael Falkenstein, del Instituto alemán de Leibniz, los trabajadores de edad avanzada procesan las imágenes y los sonidos y toman decisiones a la misma velocidad que sus compañeros más jóvenes, sólo son más lentos en movimientos, pero –eso sí- cometen menos errores.

- Si trabajas en el sector servicios, en atención primaria o en hostelería, eres más propenso a sufrir depresión. Los más "felices" son los arquitectos, técnicos instaladores, ingenieros y científicos.

- El "cerrado en agosto" no es eficaz. De hecho, a la hora de descansar son mejores las vacaciones más cortas y más frecuentes que un período largo sin trabajar. Son datos de la Universidad de Tel Aviv, que durante décadas ha comprobado que los niveles de estrés crónico de los trabajadores desciende igual después de un “semestre sabático” que de una simple semana de vacaciones.

- También desde la Universidad de Tel Aviv (Israel) han demostrado que los empleados que se llevan bien con sus compañeros y creen tener su apoyo son más longevos. Las personas que no se sienten respaldadas en el trabajo tienen 2,4 veces más posibilidades de fallecer (según datos publicados en la revista Health Psychology).