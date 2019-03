Lo que se puede saber de tu salud por cómo caminas

Midiendo a qué velocidad caminamos se puede predecir nuestra esperanza de vida. Así lo demostraron datos procedentes de nueve estudios dados a conocer en la revista médica 'JAMA'. En concreto, caminar una vez cumplidos los sesenta y cinco años a una velocidad igual o superior a un metro por segundo (3,6 km/h) se relaciona con un aumento considerable de la supervivencia.

Por el contrario, un paso demasiado lento, por debajo de 0,6 metros por segundo, indica que “puede haber fallos en distintos órganos que hacen que el coste energético de encadenar un paso tras otro sea demasiado elevado”, sugerían los autores, que aseguran que esta medida podría usarse en la clínica para detectar que pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad.

Los investigadores también proponen medir la velocidad del paso a lo largo del tiempo para detectar posibles problemas de salud que no afloran de otra manera.

Además, la trayectoria que siguen nuestros pasos también puede ofrecer algunas pistas sobre el estado de nuestra salud. En concreto, las personas que padecen ansiedad tienen más actividad en el hemisferio derecho, lo que les hace tender a desviar su marcha ligeramente hacia la izquierda, de acuerdo con una investigación británica que publicaba la revista 'Cognition'.

A esto se le añade que la locomoción de un individuo se ha convertido para los reumatólogos en el modo más fiable de diagnosticar la fibromialgia. Un método desarrollado en la Universidad de Granada pemite identificar esta enfermedad, caracterizada por dolor muscular crónico y fatiga, teniendo en cuenta la velocidad a la que camina una persona, la longitud y amplitud de sus pasos, la presión de la planta del pie sobre el suelo, el tiempo que están sobre un solo pie y el que están sobre ambos.

Caminar despacio también puede ser un indicador precoz de demencia ya que, según un estudio del que se hacía eco la revista 'Neurology', quienes caminan despacio son dos veces más propensos a sufrir un declive cognitivo en doce años que quienes se mueven a un paso ligero.

Por si fuera poco, un estudio belga del que se hacía eco hace unos años 'The Journal of Sexual Medicine' reveló que el modo en que caminan las mujeres puede indicar si experimentan o no orgasmos vaginales en sus relaciones sexuales con un 81,25% de acierto. Según los autores del trabajo, los orgasmos vaginales relajan una parte de la musculatura que permite a las féminas caminar de forma distinta, con un paso más fluido, energético y sensual, sin músculos bloqueados ni flacidez. Y es algo que, además, relacionan con una óptima salud mental.