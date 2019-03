¿A que nos dedicaremos cuando los robots ocupen nuestros puestos de trabajo?

Más de la mitad de la raza humana del planeta podría encontrarse en el paro dentro de 30 años. ¿El motivo? Según un estudio llevado a cabo por Moshe Vardi de la Universidad Rice en Houston, Texas (Estados Unidos), la predicción para las próximas décadas apunta a que los puestos de trabajo serán ocupados por las máquinas.

"Nos estamos acercando a un momento en el que las máquinas serán capaces de superar a los seres humanos casi en cualquier tarea. Creo que la sociedad necesita hacer frente a esta cuestión antes de que se nos eche encima: si las máquinas son capaces de hacer casi cualquier trabajo que un ser humano puede hacer, ¿qué harán entonces los seres humanos?”, expuso Vardi en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS).

Esta sombría predicción respecto al futuro laboral de la humanidad ocurre tan solo un año después de que el físico teórico Stephen Hawking dijera que la inteligencia artificial “podría significar el fin de la raza humana".

Según Vardi, en 2050, el trabajo será esencial para el bienestar humano, y si los robots van a encargarse de todo nuestro trabajo -o casi-, tendremos mucho más tiempo para el ocio. Pero un futuro sin sentirnos útiles como miembros de la sociedad parece más bien un desafío al que tendremos que enfrentarnos más que un regalo de la tecnología. Sea como fuere, el experto estima que la tasa de desempleo global será del 50%. “Tenemos que estar a la altura y hacerle frente a este reto”, comenta.

La previsión pesimista de Vardi pasa porque los últimos avances en inteligencia artificial van a aumentar la desigualdad de ingresos e ir copando poco a poco los puestos de trabajo de la clase media. La amenaza reside en que la máquina puede ser más lista y más rápida (además no come, no se cansa, no duerme...) que un empleado humano.

El crecimiento en el uso de la robótica es palpable, según su informe. Se estima que actualmente más de 260.000 robots están en estos momentos trabajando en todo el continente americano. Sin embargo, contradiciendo las previsiones de Vardi, la tasa de desempleo en Estados Unidos incluso se ha reducido a la cifra más baja en casi una década.

De acuerdo con la Robotic Industries Association (RIA), las empresas norteamericanas ordenaron 31.464 robots, valorados en 1.800 millones de dólares en 2015, lo que supone un aumento del 14 por ciento en dichas unidades respecto al año pasado.

La implantación de la robótica en nuestra vida diaria supondrá millones de puestos de trabajo perdidos, tal y como vaticina la visión de Vardi, o si será compensada con el surgimiento de otros trabajos para los humanos, será algo que tendremos que esperar para comprobar.