¿De qué depende la felicidad? Esta nueva fórmula matemática lo desvela

La felicidad no depende sólo de nuestra propia situación, sino que también está influenciada por lo que le sucede a las personas que nos rodean. Esta es la conclusión de un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del University College de Londres (Reino Unido) que han presentado sus hallazgos en la revista Nature Communications bajo una nueva “ecuación de la felicidad”.

La investigación desvela que las personas son menos felices cuando hay desigualdades entre ellos y otras personas. Según las conclusiones, la propia desigualdad entre tener peores o mejores condiciones que los demás fue la raíz de la infelicidad de los participantes.

Los investigadores contaron con la participación de 39 voluntarios que no se conocían entre sí y los dividieron en pequeños grupos. Los invitaron a participar en juegos de azar para ganar dinero, en los que todos podían ver si la otra persona ganaba o perdía. En promedio, las personas eran más felices cuando sus compañeros ganaban la misma apuesta en lugar de perderla. Si perdían, tendían a ser más felices cuando su compañero también perdía el juego.

“Nuestros resultados sugieren que la generosidad hacia los extraños se refiere a cómo nuestra felicidad se ve afectada por las desigualdades que experimentamos en nuestra vida diaria”, afirma Archy de Berker, coautor del estudio.



En otro de los experimentos, se pidió a los voluntarios que dividieran de forma anónima una pequeña cantidad de dinero con una persona que acabaran de conocer. A lo largo de la prueba se pidió a los participantes que calificaran cuán felices se sentían a intervalos regulares. Los resultados mostraron que la generosidad no dependía de si su compañero les gustaba o no. Esto sugiere que las personas actúan de acuerdo con los rasgos de personalidad estables y no con sentimientos específicos sobre otras personas.



Los voluntarios cuya felicidad se vio más afectada por superar a los demás (quizá motivado por un sentimiento de culpa) dieron un promedio del 30% de su dinero cuando se les invitó a compartirlo con su compañero de juego.



Los investigadores han resumido sus hallazgos en una ecuación que puede predecir con exactitud cómo será una persona de generosa en una situación concreta.



“Nuestra ecuación puede predecir con exactitud cómo las personas felices se basan no sólo en lo que les sucede, sino también en lo que les ocurre a las personas de su entorno”, aclaró Robb Rutledge, coautor del trabajo.



Se trata de la primera vez que un estudio establece una relación entre la generosidad y la felicidad influenciadas por la desigualdad. El estudio puede proporcionar una forma útil de medir la empatía y ofrecer una visión de los trastornos sociales tales como el de la personalidad.