¿A qué se debe la peculiar forma de caminar de Putin?

Lo denominan "el paso del pistolero" y esa particular forma de caminar, en la que el brazo derecho aparece casi inmóvil y el brazo izquierdo es el que oscila con el movimiento, como tantas veces hemos podido observar en el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido fruto de una investigación científica que aparece en la edición especial de Navidad de la revista British Medical Journal (BMJ).



Según las conclusiones del curioso y original trabajo (pero no por ello con menos validez científica), esta particular manera de caminar de Putin no tiene nada que ver con un posible principio de enfermedad de Parkinson, sino más bien se debe a una secuela del entrenamiento de espía del KGB, el servicio secreto ruso.

Para llegar a esta resolución, un equipo de neurólogos procedentes de Portugal, Italia y Holanda, especializados en las perturbaciones del movimiento, estudiaron mediante vídeos aparecidos en la plataforma Youtube los casos de Vladimir Putin y otros tres jerarcas rusos. Todos ellos tienen en común su forma similar de caminar.



Después de observar decenas de vídeos, los científicos descartaron rápidamente la hipótesis del párkinson, ya que a pesar de que la oscilación asimétrica de los brazos es uno de los primeros síntomas, hubo ausencia de otros signos característicos como el temblor de las manos o una pobre coordinación de los miembros.



Al haber refutado la hipótesis inicial, los científicos se preguntaron si esa forma de caminar podría haber estado esculpida mediante un entrenamiento militar intensivo en el servicio secreto soviético, ya que el propio Putin llegó al rango de Teniente Coronel del KGB.



Para arrojar luz sobre esta hipótesis, los neurólogos estudiaron y compararon los movimientos de Putin con los de otros funcionarios rusos como el actual primer ministro Dmitry Medvedev, dos ex ministros de Defensa, Anatoly Serdyukov y Sergei Ivanov, y un comandante militar de alto rango, Anatoly Sidorov.



Los investigadores hallaron que esta forma asimétrica de caminar, a la que denominaron como "la marcha o el paso del pistolero", era común en todos ellos, por lo que los autores proponen que "este nuevo patrón de marcha, 'el paso del pistolero', puede ser consecuencia de una adaptación del comportamiento, posiblemente provocada por la KGB o de otras formas de entrenamiento con armas, donde los alumnos se les enseña a mantener su mano derecha cerca del pecho al caminar, lo que les permite desenfundar rápidamente un arma cuando se enfrentan a un enemigo".



El trabajo se completa con la certeza de que Putin es un excelente nadador, no tiene problemas levantando peso y es cinturón negro de judo. Su forma de caminar se ha mantenido constante a lo largo de muchos años sin ninguna marcada disminución de sus funciones, lo que añade peso a su teoría de la KGB.