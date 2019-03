¿Por qué no podemos sentir la rotación de la Tierra?

Viajamos a esta altísima velocidad junto con los edificios, los árboles del parque y la atmósfera que nos rodea. Pero, si vamos tan rápido ¿por qué no notamos nada? En realidad no importa a qué velocidad vayamos, normalmente no la notamos.

Piensa en cuando viajas en coche. Cuando vas por la autopista, en línea recta, a una velocidad constante no notas nada. Pero si el vehículo pega un frenazo o un acelerón tu cuerpo se impulsa bruscamente hacia delante o hacia atrás.

Del mismo modo, sólo notaríamos la rotación de la Tierra si ésta, de repente, dejara de girar o acelerara bruscamente. Lo que también notaríamos es que cambia nuestro peso, puesto que al girar la fuerza centrífuga se opone al peso. Con los pies en el ecuador un frenazo de la Tierra nos haría un 0,5% más pesados.

La rotación Terrestre no se percibe ni siquiera viajando en avión. De hecho, la rotación no afecta al tiempo que duran los viajes en avión. En realidad, no importa si viajas hacia el este o hacia el oeste, la Tierra arrastra a toda la atmósfera en su rotación y los aviones no salen de ésta cuando vuelan.

Para empezar a apreciar el giro de la Tierra hay que subir un poco más, a 200 kilómetros de altura. Allí, donde la atmósfera deja de existir, comienza el espacio y los rotuladores flotan.

