Polémica por un estudio científico que asegura que las manos humanas son obra "del Creador”

“Creo que en este ‘paper’ falta citar a un autor: Dios ‘et al’.” Este es el apunte que el biólogo molecular Alexis Verger ha hecho en Twitter sobre un reciente estudio científico. La frase está cargada de sarcasmo, pero no le falta fundamento. El trabajo al que alude sugiere que las propiedades biomecánicas de los tendones que conectan los músculos y articulaciones de las manos han sido diseñadas por “el Creador”.

Verger no ha sido el único en criticar el lenguaje utilizado por sus autores y, lo que puede resultar más chocante, que el texto fuera aceptado por la revista académica ‘PLOS ONE’, que ha recogido la investigación.

El artículo trata sobre las características biomecánicas de las manos, que nos permiten coger objetos para realizar actividades cotidianas. Aunque en el título no se hace mención al creacionismo, la referencia aparece ya en el resumen (y dos veces más en el texto).

El ‘paper’ lleva publicado desde principios de enero, pero nadie parecía haberse percatado del asunto hasta que James McInerney, un científico de la Universidad de Manchester, lo mencionó en Twitter y llamó a PLOS ONE “revista de chiste”.

Plos One is now a joke. "....proper design of the Creator" absolute joke of a journal https://t.co/AJexYjewoo