¿Podemos fiarnos de los estudios sobre psicología?

En 2015 un polémico trabajo reveló que más de la mitad de los estudios de psicología publicados no podían replicarse. Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Virginia (EEUU) ha cuestionado estos resultados. La investigación expone que los métodos utilizados para reproducir dichos estudios fueron mal diseñados y por tanto inapropiados para conseguir las conclusiones obtenidas previamente. Ese error de diseño en el método de investigación provocó un error estadístico de los datos y de ahí la abrumadora tasa de fracaso en el intento de replicar las investigaciones.



El meta-análisis, publicado en 2015 por la revista Science, acaparó portadas de todos los medios de comunicación y el propio editor de la revista declaró que debían “tener menos confianza en muchos de los resultados experimentales que fueron proporcionados como evidencias empíricas en apoyo de esas teorías”.



Según el psicólogo de la Universidad de Harvard, Daniel Gilbert, tales conclusiones hicieron un daño significativo a la investigación psicológica. “Este trabajo tuvo un impacto extraordinario. Llevó a cambios en la política de muchas revistas científicas, cambios en las prioridades de los organismos de financiación y la percepción pública de la psicología se vio también seriamente socavada”, apunta Gilbert.



Según el experto, lo que hicieron fue crear una lista arbitraria de normas de muestreo en la que excluyeron la mayoría de los subcampos de psicología de la muestra, que excluía a clases enteras de estudios cuyos métodos son probablemente de los mejores que existen. “A continuación, se procedieron a violar todas las reglas. De lo primero que nos dimos cuenta al revisar este meta-análisis fue que no importa en absoluto lo que encontraron. Nunca tuvieron ninguna posibilidad de estimar la reproducibilidad de la ciencia psicológica, que es lo que el propio título de su documento afirma que hicieron”, sentencia Gilbert.



El controvertido estudio de 2015 se prolongó durante cuatro años e implicó a 270 científicos dirigidos por Brian Nosek, director del Centro para la Ciencia Abierta e investigador de la Universidad de Virginia.



“Los autores llegaron a la explicación de que los problemas estaban en la replicación. Nuestra explicación es que los datos no son concluyentes”, afirma Nosek.



Gilbert se muestra conciso y directo al respecto: “Que quede claro, ninguno de los involucrados en este estudio estaba tratando de engañar a nadie. Cometieron un error, pero es algo que los científicos hacen a veces. Así que esto no es un ataque personal, se trata de una crítica científica. Todos nos preocupamos por hacer buena ciencia y descubrir la verdad”.