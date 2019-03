Cientos de personas se manifestaron el viernes en Madrid para reclamar una mayor inversión del Gobierno en ciencia. La protesta ha coincidido con La Noche de los Investigadores, una convocatoria divulgativa que se celebra en unas 300 ciudades de toda Europa.

“Nos toca salir a la calle para denunciar la amarga situación por la que está pasando la ciencia en estos momentos, fruto de los recortes de los últimos años, que están colocando a la ciencia al borde del colapso”, leía el manifiesto en torno al cual se ha convocado la marcha, organizada por la Asamblea General de Ciencia, que aseguró que habían acudido unos 2.000 manifestantes.

En un ambiente festivo, la “marea roja” echó a andar pasadas las siete de la tarde desde el Jardín Botánico, frente al Museo del Prado. “¿Invertir en ciencia o en Eurovegas?”, preguntaba una de las pancartas, mientras otra aseguraba: “Dan más para torear y menos para investigar”. Ya cerca de la fuente de Neptuno, mientras un grupo de marinos vestidos de gala se congregaba a las puertas del Museo Naval, manifestantes con batas blancas han desenfundado unos culos postizos mientras coreaban: “A los investigadores nos están dejando con el culo al aire”.

Ocho kilómetros del AVE

Los manifestantes han denunciado la “penuria económica” que sufre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación del país, que experimenta una de sus peores crisis desde la llegada de la democracia. Este organismo está en vilo por un déficit de 100 millones de euros. “Es una cantidad comparable a ocho kilómetros de línea de alta velocidad ferroviaria y supone menos del 6% de los 1.800 millones fuera de presupuesto que ha recibido el Ministerio de Defensa”, resaltaba el manifiesto. De hecho la Asamblea General de Ciencia nació en julio, cuando los investigadores del CSIC comenzaron a convocar reuniones para discutir qué hacer ante la profunda crisis que atraviesa este organismo.

“Nuestro movimiento no solo engloba a CSIC sino también a otros organismos públicos de investigación y universidades”, ha asegurado David García, uno de los organizadores de la marcha, que caminaba tras la pancarta principal, que decía “Sin investigación no hay futuro”.

La marcha ha coincidido con la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2014 en los que, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se propone un incremento para I+D civil de 71 millones de euros. En términos generales, la I+D+i subirá un 1,3% respecto al año anterior, según explicó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, durante la rueda de prensa posterior Consejo de Ministros.

“Es una cantidad totalmente insuficiente, con aportaciones así tardaremos 40 años en cubrir los recortes que se han hecho en los últimos cuatro”, ha denunciado García, que marchaba en la cabecera de la protesta con el lema “Sin investigación no hay futuro”. Pero García, que trabaja en una spin-off surgida del CBMSO cuyos empleados llevan “cinco meses sin cobrar”, ha señalado que, aunque “la parte económica es muy importante”, también es necesario “reivindicar la función social de la ciencia”. “La ciencia no tiene por qué ser rentable, de hecho la mayoría de la ciencia no lo es”.

A pocos metros, también en primera fila, iba Francisco Guinea, investigador del CSIC experto en grafeno, que hace poco ha logrado liderar parte de un colosal proyecto de la Unión Europea para estudiar el grafeno y desarrollar nuevas aplicaciones financiado con 1.000 millones de euros, y participó en el evento de Materia “Salvemos la ciencia”. También en la cabecera de la marcha iba José Manuel Andreu, un investigador del Centro de Investigaciones Biológicas que también encarna una faceta aplicada de la ciencia (estudio de nuevos fármacos) y que en la actualidad sufre las penurias económicas que viven los científicos debido al “corralito” del CSIC.

La plataforma ha defendido las cuatro medidas propuestas por el colectivo Carta por la Ciencia para recuperar los niveles de inversión en I+D anteriores a la crisis. Por su parte este colectivo, que agrupa a sociedades científicas, rectores de universidades públicas, investigadores jóvenes y sindicatos ha “apoyado” la manifestación, aunque no fuera uno de los convocantes. En junio, este colectivo logró reunir a miles de personas en la mayor manifestación de científicos de la historia del país.

“Hay que analizar en detalle las cifras de gasto en I+D que plantea el proyecto de presupuesto, pero si se confirma lo que se ha dicho hoy, se trata de una cantidad muy insuficiente”, ha alertado José Manuel Fernández, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios y miembro del Carta por la Ciencia. La primera de las cuatro propuestas de esta organización es que se aumente en 636 millones de euros este año el gasto (partidas ajenas a los créditos) en I+D y que se siga aportando esa misma cantidad los dos próximos años, lo que permitiría alcanzar en 2016 los niveles de inversión que había en 2009.

Es una propuesta a la que todos los grupos parlamentarios menos el PP han dado su beneplácito y que ahora se pretende introducir en enmiendas durante el debate parlamentario de los presupuestos, que comenzará la próxima semana. “No lograr esa cantidad puede ser como una sentencia de muerte al sistema de ciencia en España”, ha alertado Fernández.