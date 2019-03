No te fíes de su dulce apariencia: estos animales podrían matarte

La mayoría de nosotros sabemos que es mejor no acercarse a especies como los tiburones o los tigres. Estos animales son de los más feroces de la naturaleza y es algo que nos enseñan desde pequeños. Sin embargo, hay criaturas que, por muy tiernas que parezcan, con igualmente peligrosas.

Aunque te sorprenda, estas son algunas de ellas:

1. El oso hormiguero

Oso hormiguero | Pixabay

El oso hormiguero es una especie que suele causar ternura por la peculiar forma de su cara. Además, al no tener dientes muchos no se creerían que puede causar más daño de lo que parece. ¿Qué pasa con sus garras? Además de utilizarlas para excavar, también las usa para defenderse, ¡y no veas de qué manera!

2. El búho

Búho | Pixabay

Aunque sea un animal que cautiva por sus grandes ojos y rasgos, no es tan amigable como nos pensamos. Los búhos son bastante peligrosos, pueden atacar en cualquier momento y causar graves daños con sus afiladas garras: Ya sabes, si quieres tener una mascota exótica en casa, no pienses en los búhos.

3. El delfín

Delfín | Pixabay

Parecen cercanos y simpáticos por la forma de sonrisa que tiene su boca. Sin embargo, los delfines mulares es la única especie junto a los humanos que pueden matar sin un motivo aparente. La gran capacidad e inteligencia que presentan estos animales hace que no sean tan inocentes como parece.

4. Oso polar

oso polar | Pixabay

¿Quién no desearía fundirse en un abrazo con un oso polar? La espesura de su pelo promete ser de lo más agradable, pero quizás sea mejor que no te acerques demasiado a ellos. El oso polar es el animal carnívoro más grande y, aunque solamente ataque cuando tiene hambre, los daños son irreversibles.

5. Elefante

Elefante | Pixabay

Aparentemente son animales tranquilos pese a su envergadura y fuerza. Podrían hacer mucho más daño del que hacen, pero ten cuidado porque en los últimos años se ha registrado un número superior de ataques. La enorme inteligencia que poseen puede que juegue un papel importante en todo esto.

6. Cisne

Cisne | Pixabay

Su belleza y elegancia los convierte en una de las aves más preciadas. Además, se les suele asociar con el amor verdadero, pero que no te engañen, pues si se sienten amenazados no dudarán un segundo en atacarte.