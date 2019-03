Fentanilo: Cuidado con esta droga porque es 50 veces más mortífera que la heroína

Las sobredosis por esta droga no paran de producirse. El fentanilo es algo así como el hermano mayor de la heroína y lo más llamativo es que está causando una creciente ola de muertes de una sustancia no muy conocida. El anuncio del fallecimiento del cantante Prince -con 57 años- a causa de una sobredosis accidental de fentanilo no ha hecho sino dar publicidad gratuita a una sustancia anteriormente utilizada como analgésico y actualmente recetada para tratar el dolor asociado al cáncer.

¿Cómo de potente es este narcótico?



El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, según los Centros de Salud de Estados Unidos. Sin embargo, las muertes por sobredosis de esta droga han aumentado en un 80% según los CDC (Centro de Control de Enfermedades), lo que sugiere que este incremento en las muertes debe ser a causa del surgimiento de nuevos laboratorios ilegales que se encuentran produciendo este opiáceo sintético a gran escala. Solo en el estado de Ohio las sobredosis de fentanilo se dispararon de 92 en 2013 a 514 en 2014.

Según un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, cada vez se comercializa más esta droga mezclada con heroína y haciéndola pasar por heroína, por lo que el peligro al que se exponen los compradores es enorme, ya que muchos no saben que están comprando fentanilo en vez de heroína. Sería como pedir una copa de vino y recibir una dosis de etanol puro a cambio. Espeluznante.

En 2015 el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a nivel nacional sobre los peligros del fentanilo, explicando que incluso una pequeña cantidad de esta droga sintética puede causar la muerte. Este calmante para el dolor que generalmente se usa para los pacientes con enfermedades terminales, se produce en laboratorios clandestinos para la venta como una droga callejera más.

Los muertos no se recuperan, por lo que, para detener las muertes, los científicos de la Universidad de Harvard aconsejan que es necesario proporcionar acceso inmediato a un tratamiento que salve vidas, puesto que, mientras que cualquier uso de opioides es arriesgado, el de fentanilo ha subido las apuestas.

Cada ocasión de consumo de fentanilo conlleva un riesgo de muerte inmediata. La adicción a opiáceos, al contrario con el alcohol (que tarda años), es inminentemente fatal, por lo que esperar para el tratamiento debe ser considerado inaceptable. Hay que tratar de iniciar el tratamiento en cada oportunidad, ya sea en el servicio de urgencias, en la cama de un hospital o incluso en la calle.