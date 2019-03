Escuchar tu propia voz puede cambiar tu estado de ánimo

Un estudio llevado a cabo por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia ha descubierto que no somos conscientes de la importancia que tienen nuestras expresiones emocionales, ya que es posible que nuestro estado de ánimo o humor cambie sin que tengamos conocimiento de ello. El intrigante estudio ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



El investigador Jean-Julien Aucouturier, perteneciente al CNRS, ha profundizado en los mecanismos por los que se producen las emociones en nuestro cerebro en respuesta a diferentes estímulos sonoros como puede ser una canción, una voz o un sonido de la naturaleza.



Las investigaciones anteriores habían sugerido que las personas tratan de gestionar y controlar sus emociones (como contener una expresión) y, según explica Aucouturier, querían “investigar qué tipo de personas tienen conciencia de sus propias expresiones emocionales”.



Para ello, los expertos construyeron una plataforma de audio digital capaz de modificar el tono emocional de las voces y de hacerlo en tiempo real, haciendo que estas voces sonaran más tristes, más felices o más temerosas.



A continuación, se pidió a los participantes del experimento que leyeran un breve texto en voz alta y que al mismo tiempo escucharan su propia voz sutilmente modificada a través de unos auriculares. Los resultados mostraron que, al escuchar su voz alterada para que sonara más risueña o feliz, el estado emocional del voluntario cambiaba de acuerdo con la modificación vocal realizada. Esto mismo sucedió con la transformación de las voces que evocaban miedo o tristeza. El estado emocional de los participantes cambiaba, por tanto, de acuerdo con la modificación realizada a su tono de voz original. Los investigadores exponen como dato clave que los participantes no eran conscientes de que sus voces habían sido alteradas o que esta modificación había afectado a su estado de ánimo. “Anteriormente, este tipo de manipulación emocional no se ha hecho para el funcionamiento del habla, sólo en segmentos grabados”, aclara Aucouturier.



Según uno de los coautores del trabajo de la Universidad de Waseda y la Universidad de Tokio (Japón), Katsumi Watanabe, esta plataforma de audio digital podría encontrar también otras aplicaciones terapéuticas, como el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo y la inducción de un cambio de actitud positivo a los pacientes, mediante la narración de acontecimientos emocionalmente cargados de un enfoque mucho más provechoso y afirmativo. De la misma manera, los investigadores sugieren que podría servir para controlar la atmósfera emocional en las conversaciones o reuniones que se producen a través de la red, ya sea en encuentros formales o incluso en juegos online en los que los participantes interactúan continuamente mientras juegan.



La plataforma está disponible como una aplicación de código abierto en su página web (http://cream.ircam.fr/?p=44) para que cualquiera pueda descargarla y experimentar con sus herramientas.