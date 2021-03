Vacuna de AstraZeneca: Tecnología, eficacia y seguridad ¿por qué hay tanta polémica?

Austria ha suspendido recientemente la vacunación de unos lotes de la vacuna de AstraZeneca tras la muerte de una mujer de 49 años por problemas de coagulación tras vacunarse y que otra de 35 años haya tenido una embolia pulmonar (de la que por fortuna se está recuperando). Aunque no pueden relacionar todavía que la vacuna haya sido la causante de estos efectos, ya que la coagulación no era un efecto secundario conocido, de momento lo siguen investigando.

Esta reciente noticia y la muerte también de una profesora de 62 años, sin patologías previas, días después de recibir la vacuna ha puesto en alerta a la población que comienza a cuestionar si la vacuna de AstraZeneca es segura.

Lo cierto es que todas las vacunas son susceptibles de provocar reacciones graves o efectos secundarios. Y como bien advierten sus creadores, las vacunas del coronavirus no son excepciones. Sin embargo, es cierto que debido a la pandemia que estamos sufriendo hay mucha atención mediática sobre ellas. Las vacunas del coronavirus han sido creadas en apenas un año cuando lo habitual es que se tarde entre 8 y 10 en investigación y desarrollo. También es cierto que se ha hecho un esfuerzo titánico por parte de los investigadores de todo el mundo para obtener estos resultados. Y a pesar de la velocidad, las vacunas han pasado por todas las fases necesarias para ratificar su seguridad.

Todas las vacunas aprobadas en la actualidad para inmunizar ante la Covid-19 han sido aprobadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y EMA (la Agencia Europea del Medicamento) tras pasar los ensayos clínicos pertinentes, por lo tanto, si son vacunas seguras. Sin embargo, eso no descarta que a determinadas personas les pueda provocar efectos secundarios, que generalmente son leves, aunque ocasionalmente podría generar alguna reacción más adversa.

No obstante, la vacuna de AstraZeneca también está teniendo más repercusión ya que parece que está generando más efectos secundarios que sus predecesoras.

Diferencias con otras vacunas

La principal diferencia y quizá por la que mucha gente es más reticente a que le vacunen con AstraZeneca es la eficacia. Mientras las vacunas de Pfizer y Moderna tienen 95% de efectividad la de AstraZeneca tiene un 70%.

Otro factor es que no está recomendada para mayores de 65 años. Pero esta recomendación está basada a que no han podido probar su efectividad en personas mayores de esa edad, lo que tampoco significa que su eficacia sea menor por encima de ese rango de edad, simplemente no está probado.

Sin embargo, una de sus ventajas frente a Pfizer y Moderna es que la conservación de AstraZeneca es mucho más sencilla ya que puede conservarse en nevera a 4 grados. Para su óptima conservación la vacuna de Moderna debe estar a -20 grados y la de Pfizer a -80.

Otro dato alentador, es que tras la primera dosis administrada no pierde actividad frente a los síntomas y la enfermedad grave hasta pasados 90 días, lo que serviría para inmunizar a más población antes de necesitar la segunda dosis.

También entre estas tres vacunas hay diferentes tecnologías. Las vacunas de Pfizer y Moderna se han creado a partir del ARN Mensajero mientras que la de AstraZeneca ha sido mediante el Adenovirus.

ARN Mensajero y Adenovirus

¿Cómo son las vacunas con ARN Mensajero? Según la OMS las moléculas de ADN y ARN son las instrucciones que nuestras células utilizan para fabricar proteínas. El ARN mensajero se utiliza como plantilla para crear proteínas específicas. Las vacunas de ARNm se inoculan con el fin de que nuestras células fabriquen la proteína especifica que deseamos que el sistema inmunitario reconozca y responda. En el caso del SARS-CoV-2 es la proteína S.

En el caso del adenovirus, o vacunas basadas en vectores víricos como la de AstraZeneca utiliza un virus inocuo para transportar fragmentos específicos (proteínas) del agente patógeno de interés con el fin de que estos induzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad.

Por lo tanto podemos afirmar que la vacuna de AstraZeneca es segura, al igual que la de Pfizer y Moderna para la mayoría de la población, sin embargo, eso no significa que existan personas que puedan sufrir graves efectos secundarios.

