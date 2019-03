¿Por qué se me arrugan los dedos en el agua?

Tu madre te diría que es porque llevas demasiado tiempo a remojo. Y es rigurosamente cierto, pero hay una explicación un poco más científica.

Lo que ocurre es que los vasos sanguíneos de nuestros dedos se contraen en el agua, generando ese efecto que tanto gusta a los niños.

Según un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle, este fenómeno tiene una explicación evolutiva: los dedos arrugados nos ayudaban a coger cosas bajo el agua. Peces, por ejemplo.

Ten en cuenta, además, que no solo se nos arrugan los dedos de las manos, también lo hace la planta de los pies. Según los investigadores de Newcastle esto pudo sernos útil para correr bajo la lluvia detrás de un mamut. O, en el peor de los casos, delante de él.

¿Por qué la sangre es roja?

Por los glóbulos rojos, como su nombre indica, son rojos. Y tú dirás: pero en la sangre no solo hay glóbulos rojos, lo sé porque me acuerdo de “Érase una vez la vida”. Y recuerdas bien. En la sangre hay un montón de ssutancias, pero los glóbulos rojos ganan por goleada.

Imagínate un cubito con lados de un milímetro. Eso se llama microlitro cúbico. Ahora llénalo de sangre. Bueno, pues en ese diminuto espacio hay 4.800.000 glóbulos rojos si la sangre es de una mujer y 5.400.000 si es de un hombre.

¿Es bueno llorar cuando se está triste?

Al parecer, sí.

Verás, las lágrimas de pena tienen una composición química distinta las demás como, por ejemplo, ésas que te caen se mete algo en el ojo o cuando miras al sol fijamente (no lo hagas).

Las de pena tienen unas hormonas que nuestro cerebro produce en situaciones de estrés. Hay científicos que sostienen que, al eliminar esas hormonas por los ojos, recudimos nuestro nivel de estrés.

Pero, vaya, que si no tienes motivos para llorar, pues mejor para tu cerebro y, en general, para ti.

¿Por qué tengo resaca?

Porque anoche bebiste demasiado.

Desde un punto de vista científico, la culpa la tienen varias sustancias presentes en las bebidas alcohólicas, fundamentalmente una llamada acetaldehído.

Cuando el acetaldehído se descompone (se oxida) en nuestro estómago provoca varios síntomas que conoces bien: vómitos, dolor de cabeza, sed, dolor muscular y el incontenible impulso de prometerle a todo el mundo que no volverás a beber jamás.

A eso súmale la deshidratación. Habrás notado que, cuando bebes mucho, orinas mucho. Eso ocurre porque el alcohol inhibe la hormona antidiurética. Recuérdalo la próxima vez que te despiertes con la boca totalmente seca.

¿Para qué sirve el hipo?

Para nada. Y, si sirve para algo, nadie tiene muy claro para qué demonios.

El hipo es una contracción del diafragma, que empuja los pulmones provocando que tomes una bocanada de aire de golpe. Es algo así como un acordeón solo que dentro de tu cuerpo y siempre en el peor momento.

Si quieres tener pesadillas esta noche, debes saber que existe algo llamado hipo persistente, que puede durarte días e incluso, atención, ¡años!

¿Por qué me puse roja el día que conocí al chico nuevo de la oficina?

Porque te gusta y no hay nada de qué avergonzarse al respecto, así que ve y pregúntale si le apetece tomar un café o una caña luego.

Es posible que, al hacerlo, las venas de tu rostro se dilaten. No es que puedas hacer gran cosa al respecto, pero ahora, al menos, si él te dice algo como:

-Te has puesto colorada

tú podrás replicar:

-Sí, es que la dilatación involuntaria de las venas de la cara provoca una mayor irrigación sanguínea en mis mejillas .

Si eso no le enamora es que no es bueno para ti.

¿Por qué me ruge el estómago cuando tengo hambre?

Porque trata de mandarte un mensaje bastante sencillo: come.

Ese rugido es tu sistema digestivo meneándose dentro de ti. Intenta imaginarte tu estómago y tu intestino. Ahora intenta imaginarte la comida bajando por ese enrome lío de cañerías. ¿Cómo lo hace? La gravedad no sirve de nada, claro, porque eso está terriblemente enmarañado.

En realidad, nuestro sistema digestivo funciona por unas contracciones que van enviando la comida hacia, digámoslo así, la siguiente fase de procesado. Cuando no hay comida, lo único que tu sistema menea es aire, que sube y baja, y te monta un concierto ahí dentro.

¿Qué es una ventosidad?

Es un gas que combina los gases los alimentos que has ingerido y otros provocados por las bacterias y levaduras que viven dentro de ti. Un adulto sano se tira, de media, 14 ventosidades al día, y no importa que digas que tú no porque hay estudios al respecto y tú también.

La pestilencia es culpa del ácido sulfhídrico, que, como ves, ya tiene nombre de oler no muy bien. De hecho, se suele considerar que huele a huevos podridos, cosa que no puedo asegurar porque nunca he olido un huevo podrido y espero seguir sin olerlo durante muchos años.

¿Por qué solo usamos en 10% de nuestro cerebro?

Por culpa de Facebook.

Es broma. Lo cierto es que usamos nuestro cerebro enterito. El 100%. Así lo demuestran las monitorizaciones y, de hecho, sabemos que cualquier lesión cerebral, en cualquier parte, provoca algún tipo de daño.

Eso del 10% es una leyenda, que sabe muy bien de dónde sale. Hay quien culpa a Einstein, que es muy socorrido para culpar de todo tipo de cosas, pero lo cierto es que él nunca escribió tal cosa. Sea como sea, vendehúmos de toda clase (gente de sectas, médims, chamanes, etc.) usan esta mentira para justificar ese “potencial humano escondido”. Así que, ya sabes, la próxima vez que alguien te hable del 10% del cerebro, vigila tu cartera.

¿Por qué se me ponen los pelillos de punta?

La culpa la tienen unos musculitos que tenemos en la base del vello llamados, muy apropiadamente, piloerectores. Cuando esos músculos se tensan, levantan los vellos.

El prceso es como sigue: