Unos dientes fósiles hallados en Alemania podrían reformular la historia de la humanidad

En septiembre del 2016 un equipo de arqueólogos halló varios dientes en un yacimiento cercano a la ciudad de Eppelsheim, en Alemania. No era la primera vez que se encontraban piezas dentales fósiles, pero una de ellas ha resultado ser sorprendente: no pertenece a ninguna de las especies de homínidos europeos o asiáticos descritos hasta la fecha.

El diente en cuestión se parece mucho a los de nuestros primitivos ancestros africanos encontrados en Etiopía, pero es aún más vetusto: los análisis llevados a cabo por sus descubridores han confirmado que tiene alrededor de 9,7 millones de años de antigüedad. Así lo explican estos científicos en una versión temprana de un estudio aún pendiente de publicación.

Se trata de un canino izquierdo superior cuya morfología es muy similar a las piezas de las especies del grupo de los hominis africanos, entre las que se incluyen los 'Australopithecus afarensis' como la famosa Lucy. Sin embargo, se ha estimado que el esqueleto de Lucy tiene algo más de tres millones de años y, según las teorías actuales, la migración desde África a Europa y Asia tuvo lugar hace unos 100.000 años.

El diente se encontró junto con otro perteneciente al mismo individuo, una pieza molar que sí presenta características parecidas a las especies del viejo continente. El par constituye así un gran misterio que ha descolocado a los paleontólogos, que no se explican de dónde pudo proceder el homínido.

Las posibilidades son varias. Por un lado, podría tratarse de una especie relacionada con los homínidos africanos, pero más antigua que estos, lo que significaría que habrían ocupado Europa antes que África. Por otro lado, las similitudes del canino podrían ser el resultado de la evolución convergente, es decir, producidas por factores ambientales y genéticos que las moldearon de la misma forma en especies diferentes.

Aunque el hallazgo es sin duda importante, las implicaciones no están claras. Mientras que algunos expertos hablan de la necesidad de reescribir la historia de la humanidad, otros apuntan a que las consecuencias no son tan relevantes y sugieren que los dientes podrían pertenecer a otros grupos de primates distintos y no emparentados con Lucy.

Sin embargo, se trata únicamente de elucubraciones, pues los responsables del hallazgo aún deben completar su investigación y realizar nuevos estudios para conocer la verdadera naturaleza de los fósiles.