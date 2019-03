¿Cuánto tardaríamos en recargarnos si nos pudiéramos enchufar?

La respuesta cambia un poco según tu peso, de si haces deporte y de si eres un chico o una chica. Yo necesito unas 2000 Kilocalorías para vivir y con el cargador de mi portátil que tiene 60W necesitaría 38 horas para recargarme. Y si en vez de este uso el del móvil, que da sólo 5W, necesitaría 19 días ¡Menudo rollo!

La parte positiva es que alimentarse de este modo sería muy barato puesto que con el KWh a 0.18 € recargarme me valdría sólo 43 céntimos al día… que como mucho me dan para el café de por la mañana, si me lo tomo en casa.

¿Y al revés? Si tus aparatos eléctricos se sentaran a desayunar contigo por las mañanas con una sola manzana podrías cargar 12 móviles.