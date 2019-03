¿Cuál es la mejor manera de ponerte de buen humor? La ciencia lo revela

Cuando tenemos un mal día, muchos de nosotros tendemos a darnos un capricho a modo de terapia de choque, ya sea con alguna compra, un postre favorito o salir con los amigos, con la esperanza de acabar sintiéndonos mejor. Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad del Sur en Sewanee, Tennessee (Estados Unidos) y publicado en la revista Emotion, plantea que este tratamiento para tratar el mal humor impulsa nuestro estado de ánimo de la misma manera que si no hiciéramos nada. Estábamos equivocados.

Para el estudio, los expertos han contado con la participación de 473 voluntarios que fueron separados en cuatro grupos. Cada grupo tuvo que completar diferentes tareas durante un período de seis semanas. El primer grupo tenía que realizar actos de bondad para mejorar el planeta, como podía ser la recolección y reciclaje de basura. El segundo grupo, tenía que llevar a cabo actos de bondad hacia otras personas, tales como comprarle a un amigo una taza de café o ayudar a un miembro de la familia a preparar la comida. El tercer grupo recibió instrucciones para realizar algo bueno para sí mismos, ya fuese hacer, cogerse un día libre de vacaciones o comprarse una prenda de ropa que les gustase mucho. Finalmente, el cuarto grupo no hizo nada fuera de sus actividades ordinarias, como para establecerlos como grupo de control.

Antes y después de las seis semanas que duró el estudio, todos los voluntarios completaron un cuestionario para evaluar su bienestar psicológico, emocional y social. También expusieron sus emociones positivas y negativas cada semana durante todo el experimento.

El equipo de investigadores ha descubierto que lo que funciona para mejorar nuestro estado de ánimo es dar algo a los demás, ser solidarios, practicar actos de bondad con otros y no orientados a uno mismo ni neutrales (grupo de control). Hacer cosas por los demás es lo que realmente puede mejorar el estado de ánimo y el bienestar general del individuo.

"No me sorprendió que el comportamiento pro-social llevase a la gente a sentir mayores emociones positivas, ya su vez, un mayor florecimiento. Una cosa que me pareció muy interesante, sin embargo, fue que cuando nos dirigimos estas acciones hacia nosotros mismos, no vemos ninguna mejora en las emociones positivas o negativas, ni consideramos que mejora la salud psicológica. Creo que esto es importante porque la gente a menudo se anima a tratarse a sí mismos (con caprichos) como una manera de sentirse bien; sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que la mejor manera de sentirse feliz es ayudar a otra persona en lugar de a uno mismo", comenta la investigadora Katherine Nelson, líder del estudio.