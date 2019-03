Cómo aparcar el coche usando las matemáticas

PROBLEMAS COTIDIANOS CON SOLUCIÓN CIENTÍFICA

Posiblemente alguna vez has tenido que aparcar en línea en una calle estrecha y has desistido porque no tenías espacio suficiente para girar en la maniobra ¿Cuál es el espacio mínimo requerido para girar un coche? ¿Y una varilla de un metro? A veces, preguntas tan cotidianas y simples como estas han dado lugar a grandes investigaciones en matemáticas.