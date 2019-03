Cinco partes del cuerpo extremadamente sensibles al dolor (y lo que pasa si las golpeas)

Cuando sientes miedo de sufrir un daño sueles llevarte las manos a la cara, probablemente para taparte y no ver la que se te avecina. Si tienes suficientes reflejos, puede que procures proteger también tu entrepierna, no vaya a ser que un golpe inesperado te deje k.o. durante un rato.

Pues no es lo peor que puede pasarte. Si no, recuerda cuando te has dado un porrazo en alguna de estas zonas extremadamente sensibles al dolor. Buf, esto sí que te hace ver las estrellas.

1. El hueso de la risa

Habrás oído hablar de él cuando un inesperado golpe seco te ha hecho notar un escalofrío seguido de un intenso dolor hormigueante. El hueso de la risa existe, aunque en realidad es la forma más común con la que conocemos al cubital.

Se trata de un gran nervio que se encuentra en la parte posterior del codo y que cubre el húmero hasta llegar a la raíz de la mano. Dado que apenas hay grasa y músculo en la zona del codo, cuando nos damos un golpe en él, el nervio sensible al dolor se activa rápidamente

Lo que ocurre es que el famoso hueso de la risa avisa al cerebro de que ha sufrido un dolor intenso, pero paralelamente el nervio también envía señales de dolor en la otra dirección. Esto es, hacia tu mano y dedo. De ahí que sientas como el doloroso hormigueo recorre todo tu brazo haciéndote estremecer.

2. La espinilla

También rodeada de poco músculo y con apenas grasa en la zona, el hueso queda a la intemperie ante una patada o golpe. Y ojo, que no tiene por qué ser una dada adrede y con todas las ganas.

¿Sabes esa sensación cuando te recorre un escalofrío porque te das con la pata de la mesa o la silla en la que estás sentado? El dolor puede dejarte fuera de combate durante unos cuantos minutos.

3. El arco del pie

Si te dan una patada inesperada o tú mismo te golpeas la parte interior del pie de algún modo, contener el grito de dolor te va a resultar bastante complicado. El motivo de esta desagradable y duradera sensación es que, al darse una diferencia en las sensibilidades de las distintas partes del pie, la que menos trabaja es la más débil ante los golpes.

Mientras que el talón y la punta son quienes se hacen cargo de la mayor parte del peso de tu cuerpo durante el día, el arco permanece sin tocar el suelo y con se rodea de mucha menos piel –y durezas– que sus compañeros de zona.

Además de estar menos fortalecido y entrenado, también cuenta con un refuerzo mucho más fino y los nervios que tiene debajo están más cerca de la superficie. Lo que explica que cualquier roce inesperado nos haga chillar de dolor.

4. La punta del dedo

El típico rebote de una pelota que te da justo en la punta del dedo índice y te quieres morir del dolor. Según un estudio publicado en la revista 'Annals of Neurology', los extremos de los dedos son más sensibles que casi cualquier otra parte del cuerpo. De ahí que con lesiones diminutas, como cuando te cortas con un trozo de papel o te pinchan para hacerte una prueba de azúcar en sangre, estés un rato sintiendo molestias.

Resulta que los dedos están llenos de terminaciones nerviosas que envían señales de dolor directamente al cerebro sin medir en exceso la gravedad de las mismas.

Pero no es que sean unos exagerados: al parecer, el área cerebral encargada de asimilar el dolor y enviar las señales del mismo cuenta con numerosos chivatos –los nervios– en los dedos. Así, cuando las terminaciones nerviosas envían señales de dolor desde la punta del dedo hacia el cerebro, éste percibe el daño como si hubiese sido mucho más fuerte que si te golpeas en el brazo o el muslo.

5. La rodilla

Tanto si te das en la parte frontal como en la posterior, lo cierto es que la rodilla no cuenta con el suficiente acolchado. La capa superior del hueso de la rótula, llamada capa de periostio, está plagada de nervios sensoriales, pero la interior no cuenta apenas con piel ni músculos, así que, ante cualquier daño, lo nota mucho más.

En otras palabras: cuando nos damos un golpe fuerte en la rodilla, el cuerpo envía señales de dolor desde dos áreas por el precio de una.