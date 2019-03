Los científicos están diseñando un tratamiento universal para las alergias

Las reacciones alérgicas son consecuencia de la lucha del sistema inmune contra elementos inocuos, ya sean partículas de polen, ácaros o los compuestos de ciertos alimentos. Hasta ahora, los tratamientos se han enfocado a calmar esta respuesta exagerada, no a evitarla.

Ahora, un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo método que funcionaría para cualquier alérgeno. Los investigadores, de la Universidad Northwestern en EEUU, han utilizado nanopartículas de un polímero biodegradable –el PLGA −como caballo de Troya: esconden los alérgenos en una especie de cubierta que los hace pasar desapercibidos. Una vez su envoltorio se descompone en el cuerpo, éste reconoce el elemento como inocuo.

Según explican en el estudio que han publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Science’, la estrategia impide que el sistema inmune produzca desagradables reacciones en el cuerpo, como el asma. “Es un tratamiento universal”, ha explicado Stephen Miller, coautor del trabajo. “Dependiendo de la alergia que quieras eliminar, puedes cargar las nanopartículas con granos de polen o proteínas de frutos secos”, prosigue.

Aunque su eficacia para tratar alergias sólo se ha probado en ratones alérgicos al huevo, otro grupo de la misma universidad ya investiga su aplicación para combatir enfermedades del sistema inmune, como la esclerosis múltiple o la celiaquía, y ha comenzado con los ensayos clínicos.