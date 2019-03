Ciencia o magia: ¿Cuál de estas dos piezas crees que es más grande, la azul o la amarilla?

He estado recortando estas piezas pero la amarilla me ha quedado un poco más grande que la azul. Así a simple vista. ¿Cuántos centímetros dirías que tienen de diferencia?

Bueno, por suerte este material es flexible y yo puedo estirar la azul un poco y arreglarlo. Uy, creo que me he pasado un poco, ahora la azul me ha quedado un poco más grande. En realidad, las dos piezas son exactamente iguales.

Esta ilusión la descubrió el psicólogo Joseph Jastrow en 1889, nuestro cerebro compara el lado corto de la pieza de arriba con el largo de la de abajo, además yo he alineado las dos en diagonal por lo que la de abajo está más hacia la derecha

Según la física, nada es grande o pequeño, todo depende de con qué lo compares.