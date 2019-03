Así solucionan los astronautas lo que tú haces en el baño

Recientemente la italiana Samantha Cristoforetti explicó en una serie de vídeos divulgados por la Agencia Espacial Europea la dificultad que entrañaba para los habitantes de la Estación Espacial Internacional darse una ducha o ir al baño.

Si bien los productos de aseo no difieren mucho de los nuestros, por ejemplo usan toallas similares a las de acampada: muy finas y muy absorbentes que pueden cambiar cada dos días.

La mayor complicación viene cuando tratan de cazar el agua. A consecuencia de la falta de gravedad, el agua no cae hacia el suelo como en nuestras duchas, sino que las gotitas se pegan en la piel. Para poder enjabonarse deben primero echarse un jabón que no haga mucha espuma y no requiera de enjuague, pues podrían tirarse todo el día en el intento.

Cortarse las uñas o lavarse los dientes es también un auténtico 'show', ya que si no se tiene cuidado las uñas cortadas pueden pulular por la nave sin remedio. Por otro lado, como podéis suponer, aclarse la boca tras el enjuagado es prácticamente imposible.

Otro espectáculo es el que deben hacer cuando van al baño a hacer sus necesidades, ya que tienen que hacerlas en un embudo conectado a un ventilador.

Como podéis ver, la astronauta explicó estas sorprendentes situaciones cotidianas con gran elegancia, aunque lo cierto que da que pensar si muchos de los que nos acompañan diariamente en el metro serían capaces de mantenerse higiénicos y no contaminar, literalmente, a sus compañeros de nave.