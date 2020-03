Todos hemos guardado algún secreto a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, ¿sabías que guardar un secreto puede provocarnos graves efectos secundarios tanto a nivel físico como mental?

Si tu amigo te cuenta algo íntimo, es lógico que no debes contarlo, pero en ocasiones se pide explícitamente que no se desvele la información que te acaban de dar y, dependiendo de cual sea, puede ser más o menos difícil de guardar.

Si has hecho algo mal, te has enterado de algo o necesitas desahogarte pero no quieres que se entere todo el mundo, lo normal es recurrir a una o dos personas y contarles lo que te ha ocurrido de manera confidencial. Es decir, que esperas que esa persona no se lo cuente a nadie.

Aunque para ti puede significar una carga menos, para la persona a la que le has contado el secreto puede significar mucho más, y le puede terminar provocando problemas físicos e incluso mentales. Puede parecer mentira, ya que, en realidad, lo único que tiene que hacer esa persona es no hablar de ello. Pero no es así. En el vídeo superior te contamos por qué.

Una vez conozcas todos las consecuencias de tener que guardar un secreto, reflexiona muy bien cómo puede afectar a la otra persona no poder desvelar el secreto.

En el caso de contar un secreto muy relevante y que esa persona no lo haya podido ocultar, no te enfades. Es muy posible que fuese una carga muy difícil de soportar.

Si bien algunos secretos son muy fáciles de guardar, como aquellos que no tienen que ver contigo o aquellos que no afectan a la dignidad o salud de otras personas, en ocasiones, no poder contar un secreto es de lo más desesperante.

