Desmienten el mayor mito sobre el olfato de los perros

Los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado pero quizás no tanto como creemos. Según explica 'The New York Times', los perros no pueden oler el miedo. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que el olfato del mejor amigo del hombre esté relacionado con el miedo. De esta manera, la respuesta al popular mito es que, dependiendo de lo cercanos que se sientan a los humanos, los perros saben detectar y descifrar mejor los gestos, expresiones y emociones que escenificamos y, de acuerdo a lo que perciban, actúan de una manera u otra.

A los perros también les gusta olerse unos a los otros | Pixabay

Los perros no huelen el miedo, sino que, algunos, nos conocen demasiado bien como para detectar cómo nos sentimos. No obstante, si alguna vez te topas con un perro y sientes miedo, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo y así el también pasará de ti. Si actúas bruscamente y te pones tenso, lógicamente el can se dará cuenta y puede que se ponga a la defensiva.