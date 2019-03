Los glaciares se derriten cada vez a mayor velocidad

El peligro de que los glaciares se derritan aumenta día a día. Desde que la aceleración del proceso de deshielo comenzase a comienzos del siglo XXI, la capa de los grandes bloques de hielo está reduciéndose anualmente entre medio metro y un metro, "lo que significa entre el doble y el triple de la media a la que se derretía en el pasado siglo", señala Michael Zemp, autor del estudio publicado en la revista Journal of Glaciology.



Un ejemplo claro es la progresiva desaparición de los glaciares de la Patagonia a causa del aumento de las temperaturas. Toneladas de hielo se pierden cada año en una de las zonas más impresionantes del planeta, y arrastra graves problemas en el suministro de agua de las regiones próximas, entre otros. Otro glaciar en su misma situación es el Aletsch, situado en los Alpes, que se ha reducido en varios kilómetros.



Sin embargo, según los científicos, no todos los glaciares son víctima de este proceso, ya que algunos incluso comienzan a crecer. Estas contradicciones responden a limitaciones temporales y regionales. Además, ninguno de los bloques de hielo podrá alcanzar las dimensiones que tuvieron durante la Pequeña Edad de Hielo, en el periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX. Un prototipo de esta situación son los glaciares noruegos, cuyas lenguas crecieron cientos de metros gracias a las copiosas nevadas de la década de los 90, "pero desde el año 2000 aquello se acabó", comenta Zemp.



Pero, ¿qué ocurre en las plataformas que no son glaciares?, ¿sufren de alguna manera las consecuencias de este deshielo? Un caso realmente curioso es el de Islandia, en el extremo noroeste de Europa, que está emergiendo a costa de la descongelación de grandes glaciares de la isla. Una investigación de la Universidad de Arizona reveló que algunas zonas del centro y sur se están elevando hasta 35 milímetros por año, una velocidad sorprendente para los parámetros geológicos. La ciencia tiene claro el porqué: a medida que los glaciares se derriten y pierden peso, la tierra situada debajo reacciona al tener menos carga encima.



Los expertos en Geología muestran continuamente su preocupación ante esta situación, que los humanos hemos alimentado en parte, ya que somos un culpable más de la aceleración del cambio climático. Aun así, lamentan afirmar que el derretimiento del hielo glaciar es tal que seguirá creciendo independientemente de la evolución del calentamiento global.